Σάσνοβιτς-Σάκκαρη 0-2: Με άνεση στα ημιτελικά του Χονγκ Κονγκ η Ελληνίδα! - iefimerida.gr

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε άνετα της Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς (Νο101) με 2-0 σετ (2-6, 3-6) για να κλείσει θέση στα ημιτελικά του Χονγκ Κονγκ.

Την πολύ καλή της εβδομάδα πιστοποιεί η Μαρία Σάκκαρη στο Χονγκ Κονγκ, παίρνοντας θέση στα ημιτελικά του τουρνουά της κατηγορίας WTA 250.

Η Ελληνίδα επικράτησε με 2-0 σετ (2-6, 3-6) της Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, στοχεύοντας σε κάτι ακόμα καλύτερο για να κλείσει με θετικό τρόπο τη σεζόν.

Η Σάκκαρη ήταν dominant στο πρώτο της σερβίς, κερδίζοντας 24/32 πόντους πίσω από το πρώτο και με δύο break στο 1ο σετ, που κατέκτησε 2-6 και άλλα δύο στο δεύτερο το οποίο κατέκτησε με 3-6, έκλεισε θέση στην τετράδα.

Εκεί όπου η Σάκκαρη περιμένει το μεγάλο ραντεβού με την Αλεξάντρα Έαλα, την τενίστρια από τις Φιλιππίνες που βρίσκεται στο Νο17 του κόσμου, σε ηλικία 21 ετών.

Με την πρόκριση στα ημιτελικά η Σάκκαρη έχει κερδίσει ήδη μια θέση, για να βρεθεί στο Νο29 του κόσμου από την προσεχή Δευτέρα, ενώ αν προκριθεί στον τελικό μπορεί να φτάσει ως το Νο27.