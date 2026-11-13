Σάσα Βεζένκοφ, συγγνώμη που σε αδικούμε κάθε φορά!

Ο Σάσα Βεζένκοφ έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στην EuroLeague και συνεχίζεται να το κάνει να φαίνεται εύκολο, μάλλον!

Ο Ολυμπιακός ήθελε πάση θυσία την επιστροφή στις νίκες απέναντι στη Ντουμπάι, για περισσότερους από έναν λόγους. Ένα παιχνίδι με «πρέπει» που εξελίχθηκε από νωρίς σε… πάρτι. Από το πρώτο κιόλας καλάθι του Σάσα Βεζένκοφ, που μαζί με τον Εβάν Φουρνιέ έβαλαν το χεράκι τους, οι «ερυθρόλευκοι» ισοπέδωσαν τη Ντουμπάι και η συζήτηση στράφηκε αλλού.

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Ποιος θα είναι ο γκαρντ που θα έρθει στη θέση του τραυματία Γιαν Μοντέρο, τι θα συμβεί με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που επέστρεψε τελικά στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Κάπου εκεί, συνέβη και ένα εξωπραγματικό επίτευγμα, με τον Σάσα Βεζένκοφ να ξεπερνά τον Βασίλη Σπανούλη και να γίνεται ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου, όσον αφορά την EuroLeague.

«Πρώτα απ’ όλα είναι ένα τρομερό επίτευγμα για εκείνον. Τι να πω για τον Σάσα; Προφανώς είναι θρύλος της ομάδας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Φουρνιέ για τον Βεζένκοφ, που τονίζει τη σπουδαιότητα να τον αποκαλεί φίλο του.

«Μια ιδαιίτερη αφιέρωση στον Σάσα για για αυτό του το επίτευγμα. Μεγάλο κατόρθωμα σε τόσο μικρή ηλικία, να σπάσει το ρεκόρ σκοραρίσματος. Κάποιοι άλλοι παίζουν μέχρι τα 40 για να το κάνουν» ήταν τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια της ομάδας.

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Σημασία μερικές φορές δεν έχει μόνο τι πετυχαίνεις, το οποίο έτσι και αλλιώς είναι σπουδαίο εν προκειμένω, αλλά και ποιον ξεπερνάς. Ο Βεζένκοφ άφησε πίσω του τον Σπανούλη, έναν Legend, ίσως τον μεγαλύτερο του συλλόγου και το όνομά του μπαίνει στην ούγια ως πρώτο, σε αυτήν τη λίστα.

Πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στην EuroLeague, κάτοχος της EuroLeague από πέρσι, δύο φορές MVP και άλλες τόσες πρώτος της σκόρερ. Κοιτάς την ηλικία του και συνειδητοποιείς πως κουβαλά 31 Μάηδες στην πλάτη.

Κάτι που σημαίνει πως έχει πολύ δρόμο ακόμα και πολλά χρόνια μπάσκετ μπροστά του, για να δημιουργήσει μία επίδοση που δε γίνεται να… σπάσει από κανέναν.

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Ο Βεζένκοφ το κάνει να φαίνεται εύκολο

Πριν από μερικά χρόνια, τη σεζόν 2022-23 τα πεπραγμένα του Σάσα Βεζένκοφ μας φαινόταν μοναδικά. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, βέβαια, είχε αντίθετη άποψη από πολύ νωρίτερα, όταν άπαντες τον θεωρούσαν απλώς έναν καλό σουτέρ στην Μπαρτσελόνα.

Η σκληρή δουλειά του πρώτου και το πλάνο του δεύτερου που ξεκάθαρα ποντάρει πολλά στην ικανότητα του Βούλγαρου φόργουορντ, έχουν δημιουργήσει ένα «εκρηκτικό» μείγμα. Έναν παίκτη που θεωρείται από τους καλύτερους στη λίγκα, έναν ελίτ σκόρερ που έχει χίλιους και έναν τρόπους να συνδεθεί με το καλάθι.

Από το 2023 δεν πέρασαν πολλά χρόνια, αλλά ο Βεζένκοφ έχει αλλάξει εντελώς στάτους με τη δουλειά του, δοκίμασε στο NBA και πλέον δεν είναι ο «άγουρος» σουτέρ, ούτε ένας διάττων αστέρας της μιας σεζόν.

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Η μοναδική του σύνδεση με το καλάθι αποτελεί προϊόν ταλέντου αλλά και πολλών εργατοωρών στο παρκέ. Κάπως έτσι έγινε κανονικότητα η 20άρα του από παιχνίδι σε παιχνίδι, αλλά μόνο δεδομένο δε θα έπρεπε να είναι.

Αλήθεια, πόσες φορές είπατε «εντάξει, κλασικός Βεζένκοφ σκόραρε 20+ πόντους». Δεν έχετε άδικο, δεν προξενεί εντύπωση, ίσα ίσα γίνεται είδηση η κακή βραδιά του, μια - δυο φορές τον χρόνο. Αλλά κάθε φορά που τονίζουμε πως το κάνει να φαίνεται εύκολο και ότι η 20άρα του είναι τυπική διαδικασία, ταυτόχρονα τον αδικούμε.

Διότι πολλοί σπουδαίοι σκόρερ της λίγκας, όχι μόνο όσοι αγωνίζονται τώρα, δεν έχουν τη σταθερότητά του. Πολλοί σκόρερ με μεγαλύτερο volume και USG%, έχοντας διαρκώς την μπάλα στα χέρια, δεν κατάφεραν να συνδέσουν τον εαυτό τους με τη σταθερότητα του φόργουορντ του Ολυμπιακού.

Είναι λογικό, από την άλλη, με τέτοιο εύρος παιχνιδιών και τη σταθερότητα που τον διέπει, να μη γίνεται είδηση. Κάθε φορά τον αδικούμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, θεωρώντας κανονικότητα τις εμφανίσεις του, για να έρθει η ίδια η πραγματικότητα και τα… χρυσοποίκιλτα επιτεύγματα, σε τέτοιες βραδιές, όπως αυτήν της 12ης Νοεμβρίου στη SUNEL Arena, να μας υπενθυμίζουν πως τίποτα δεν είναι δεδομένο και πως άλλος Σάσα Βεζένκοφ δεν υπάρχει…