Σάσα Βεζένκοφ: Τρελάθηκε με το θρίαμβο της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού [βίντεο & εικόνες] - iefimerida.gr

Η μεγάλη νίκη της ανδρικής ομάδας πόλο του Ολυμπιακού απέναντι στη Νόβι Μπέογκραντ δεν πανηγυρίστηκε μόνο από τους φίλους του υγρού στίβου, αλλά αποτέλεσε αφορμή για να αποδειχθεί ξανά το «δέσιμο» που υπάρχει ανάμεσα στα τμήματα του συλλόγου. Αθλητές από τις ομάδες μπάσκετ ανδρών και γυναικών βρέθηκαν στο κολυμβητήριο Πειραιά «Π. Καπαγέρωφ», στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια των παικτών του Έλβις Φάτοβιτς στο Water Polo Champions League.

Το πάθος του Σάσα και η δυνατή φιλία με τον Γεννηδουνιά

Τα βλέμματα όλων στις κερκίδες «έκλεψε» ο Σάσα Βεζένκοφ. Ο αστέρας της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, ο οποίος διατηρεί εξαιρετική φιλική σχέση με τον περιφερειακό της ομάδας πόλο, Κωνσταντίνο Γενηδουνιά, έζησε με τεράστια ένταση το παιχνίδι.

Όπως καταγράφηκε από τον φωτογραφικό φακό και τα βίντεο που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, ο Βεζένκοφ «τρελάθηκε» με την εξέλιξη του δραματικού αγώνα. Πανηγύρισε με την ψυχή του κάθε κρίσιμο γκολ και την τεράστια νίκη στο φινάλε με 16-15, ζώντας τον αγώνα σαν να βρισκόταν και ο ίδιος μέσα στο νερό.

Ο Σάσα Βεζένκοφ, μαζί με τους Όμηρο Νετζήπογλου και την Ελεάννα Χριστινάκη, έζησαν με πάθος την τεράστια νίκη του Ολυμπιακού επί της Νόβι Μπέογκραντ / φωτ. EUROKINISSI





Η «ερυθρόλευκη» εκπροσώπηση στις κερκίδες

Ο Σάσα Βεζένκοφ, ωστόσο, δεν ήταν ο μόνος εκπρόσωπος του μπασκετικού τμήματος που βρέθηκε στο κολυμβητήριο για τον κρίσιμο ευρωπαϊκό αγώνα. Το δυναμικό τους «παρών» έδωσαν επίσης o γκαρντ Όμηρος Νετζήπογλου και η διεθνής Ελεάννα Χριστινάκη.