Σάσα Βεζένκοφ: «Είμαι οπαδός της ΤΣΣΚΑ Σόφιας από μικρός -Θα είμαι στα εγκαίνια του νέου γηπέδου» - iefimerida.gr

Ο Σάσα Βεζένκοφ παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι της αγαπημένης του ΤΣΣΚΑ Σόφιας κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, ομάδα την οποία υποστηρίζει από μικρό παιδί.

Με έναν εκλεκτό καλεσμένο πραγματοποιήθηκε η αναμέτρηση της ΤΣΣΚΑ Σόφιας κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ για τα προκριματικά του Europa League, μιας και στο γήπεδο βρέθηκε ο μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού Σάσα Βεζένκοφ.

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Η ομάδα από την Βουλγαρία, μπορεί να ηττήθηκε με 1-3, όμως χάρη στο εντυπωσιακό 0-3 του πρώτου αγώνα προκρίθηκε στην επόμενη φάση, εκεί οπού θα συναντήσει τον ΟΦΗ για ένα εισιτήριο στην League Phase του Europa League.

Παρών ο Βεζένκοφ στο γήπεδο για να στηρίξει την ομάδα του

Ο Σάσα Βεζένκοφ έζησε το παιχνίδι ως οπαδός και στις δηλώσεις που έκανε μετά την αναμέτρηση, τόνισε πόσο πιο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα για τον ίδιο, αφού όπως είπε η ώρα δεν περνάει με τίποτα.

Αναλυτικά: «Το πιο σημαντικό είναι η ομάδα να προκριθεί. Η Μακάμπι είναι μια πολύ καλή ομάδα και έχει παραδόσεις. Ναι, η ΤΣΣΚΑ δεν έπαιξε όπως θα ήθελαν οι οπαδοί, αλλά είναι σημαντικό να παίζεις στην Ευρώπη. Ως παίκτης είναι πολύ πιο εύκολο, αλλά ως οπαδός ο χρόνος απλά δεν πέρασε σήμερα.

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Τα παιδιά δεν ήταν πειστικά, αλλά το πιο σημαντικό είναι η ομάδα να συνεχίσει. Οι οπαδοί αγαπούν την ομάδα. Δυστυχώς, πρέπει να πάμε στη Ρουμανία και δεν θα μπορέσω να παρακολουθήσω τον επόμενο αγώνα της ΤΣΣΚΑ. Αν δεν έχουμε αγώνα, θα είμαι στα εγκαίνια του νέου γηπέδου.

Είμαι οπαδός της ΤΣΣΚΑ από μικρός. Μιλήσαμε πριν από τον αγώνα με τον Χρίστο Στόιτσκοφ. Είναι θρύλος ως άνθρωπος και ως παίκτης. Η αγάπη των οπαδών για αυτόν είναι κάτι που δεν μπορεί να σχολιαστεί».