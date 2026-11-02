Σαντίνο Αντίνο: Ψαράς και ψήστης με δύο παρατσούκλια, από ball boy της Γοδόι Κρουζ, αστραπή του Παναθηναϊκού [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Σαντίνο Αντίνο είναι η «αστραπή» στην οποία ο Παναθηναϊκός οφείλει εν μέρει την επιβλητική εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΚ και την καλή πορεία στην Super League.

Ένας παίκτης που έκανε πράματα και θάματα στο ΟΑΚΑ -μεταξύ αυτών ένα γκολ και μια ασίστ- κλέβοντας την παράσταση σε μια εξαιρετικής σημασίας νίκη για τον πρωτοπόρο της Super League.

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Τα παιδικά χρόνια του Σαντίνο Αντίνο, ήταν απόλυτα συνδεδεμένα με την αγάπη του για την Γοδόι Κρουζ, την ομάδα που κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του. Γεννημένος στις 25 Οκτωβρίου 2005 στο Γουαϊμαλέν, μια συνοικία στην Μεντόζα της Αργεντινής, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου το ποδόσφαιρο κυριαρχούσε στην καθημερινότητά του. Στο πλευρό του είχε πάντα την οικογένειά του, κυρίως τον αδελφό του, Τιάγκο Αντίνοο οποίος ακολούθησε επίσης τον δρόμο του ποδοσφαίρου.

Πιστός οπαδός της Γοδόι Κρουζ, ball boy

Πολύ πριν εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του συλλόγου, ο Σαντίνο ήταν ένας πιστός οπαδός. Παρακολουθούσε τους αγώνες στο στάδιο Feliciano Gambarte την ιστορική φυσική έδρα της Γοδόι Κρουζ, αλλά και αργότερα στο Malvinas Argentinas, γήπεδο στο οποίο έδινε τους εντός έδρας αγώνες της.

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Η αγωνιστική πορεία του στον σύλλογο ξεκίνησε το 2013, όταν ήταν μόλις 8 ετών. Εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Γοδόι Κρουζ και πέρασε διαδοχικά από όλες τις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες, χτίζοντας στέρεες βάσεις για το μέλλον.

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες από εκείνη την περίοδο είναι η θητεία του ως «ball boy» σε αγώνες της πρώτης ομάδας στην κορυφαία κατηγορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου. Από αυτή τη θέση, ο μικρός Σαντίνο παρακολουθούσε από κοντά τους ίδιους παίκτες με τους οποίους, λίγα χρόνια αργότερα, θα μοιραζόταν τα αποδυτήρια και τον αγωνιστικό χώρο.

Ο βαθύς συναισθηματικός δεσμός με την ομάδα έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο τον Σεπτέμβριο του 2024, καθώς και τη μετέπειτα καθιέρωσή του, μια στιγμή τεράστιας σημασίας για τον ίδιο και τους φιλάθλους της Γοδόι. Το 2025 αποδείχθηκε μια εξαιρετική χρονιά για τον ίδιο, καθώς σε 30 αγώνες με τη φανέλα σημείωσε έξι γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ, τραβώντας πάνω του τα βλέμματα.

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Η ποδοσφαιρική οικογένεια και ο μέντορας Τιάγκο

Η ποδοσφαιρική κουλτούρα είναι οικογενειακή υπόθεση για τους Αντίνο. Ο μεγαλύτερος αδελφός του Σαντίνο, ο Τιάγκο -με το προσωνύμιο «Chizo»-, έχει τη δική του ξεχωριστή διαδρομή στο άθλημα, καθώς πέρασε χρόνια στις ακαδημίες της Ρίβερ Πλέιτ, αλλά δεν κατάφερε να κάνει το επίσημο ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα.

Σήμερα, είναι ο μέντορας για τα μικρότερα αδέλφια του: τον Σαντίνο και τον Φραν, , τον βενιαμίν της οικογένειας που ασχολείται με το futsal. Εκτός από το γήπεδο, τα αδέλφια μοιράζονται κοινές αγάπες όπως το ψάρεμα, τα βιντεοπαιχνίδια στο Play Station και τα παραδοσιακά ασάδο, την αργεντίνικη τέχνη του ψησίματος (μπάρμπεκιου).

Σαντίνο Αντίνο, όμορφος, γλυκός, χαριτωμένος και αστραπή

Η εξαιρετική αγωνιστική άνοδος του Σαντίνο και οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις δεν πέρασαν απαρατήρητες. Στις αρχές του 2026, ο Σαντίνο Αντίνο έκανε το αποφασιστικό βήμα στην καριέρα του, αφήνοντας την αγαπημένη του Αργεντινή για λογαριασμό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, μέσω μιας σπουδαίας μεταγραφής- στον Παναθηναϊκό. Άφησε πίσω του τις κερκίδες του Gambarte και τις αναμνήσεις της Μεντόζσα και άνοιξε ένα νέο, λαμπρό κεφάλαιο στην καριέρα του στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

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Ο γιος του πολιτικού μηχανικού Ντιέγκο και της Λορένα κουβαλά μαζί του δύο προσωνύμια. Το πρώτο είναι «Τσούλου» (Chulu). Ετσι τον φώναζε ο πατέρας του και στην αργεντίνικη καθομιλουμένη σημαίνει «όμορφος, γλυκός, χαριτωμένος». Ο δεύτερο παρατσούκλι του είναι «Ράγιο» (Rayo), δηλαδή «αστραπή». Το χρωστάει στους φίλους της Γοδόι Κρουζ, του το κόλλησαν για ευνόητους λόγους και με αυτό συστήθηκε σε όσους δεν τον γνώριζαν στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.