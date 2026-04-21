EuroBasket 2029: Η πρεμιέρα ορόσημο με 80.000 θεατές στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου -Το κόστος της διοργάνωσης - iefimerida.gr

Η Ισπανία ήδη κάνει σχέδια για το EuroBasket 2029, με το εναρκτήριο ματς να γίνεται στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου.

Η διοργάνωση αναμένεται να φιλοξενηθεί σε τέσσερις χώρες, Σλοβενία, Ελλάδα, Φινλανδία και Ισπανία. Μαδρίτη, Αθήνα, Ταλίν και Λιουμπλιάνα θα φιλοξενήσουν από έναν όμιλο, με την τελική φάση στη Μαδρίτη, αλλά το πρώτο ματς να είναι ιστορικό, στην έδρα της Ρεάλ.

Το Σαντιάγκο Μπερναμπέου των 80.000 θέσεων θα φιλοξενήσει το εναρκτήριο ματς, με την τελετή παρουσίασης να λαμβάνει χώρα στη Μαδρίτη. Με το παρών να δίνουν ο Τσους Ματέο, προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, ο Φελίπε Ρέγιες, θρυλικός αρχηγός της Ρεάλ, καθώς και ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ.

Το κόστος που υπολογίζεται για το EuroBasket 2029 και η πρεμιέρα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου

«Ο αγώνας της πρεμιέρας θα διεξαχθεί μπροστά σε 80.000 κόσμο, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στη διοργάνωση. Αυτό θα βοηθήσει το μπάσκετ να κάνει ένα βήμα μπροστά και να καταλάβει τη θέση που του αξίζει. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται περίπου στα 25.000.000 ευρώ, με αναπτυξιακή πορεία έως το 2029 και αντίκτυπο πέρα από το ίδιο το τουρνουά» δήλωσε η Αγκιλάρ, πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Ισπανίας.

Με τον Ρούντι να τονίζει από μεριάς του πως «Θα νιώσω γλυκιά ζήλια βλέποντας το τουρνουά και, κυρίως, εκείνον τον αγώνα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, ένα στάδιο στο οποίο όλοι οι αθλητές ονειρεύονται να παίξουν».

Θυμίζουμε πως στη Μαδρίτη θα διεξαχθούν συνολικά 31 αγώνες, με τη Movistar Arena, την έδρα της Ρεάλ να είναι το γήπεδο που θα φιλοξενήσει σχεδόν όλα τα ματς, πλην του εναρκτήριου στην ποδοσφαιρική έδρα της Ρεάλ.