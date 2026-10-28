Σάλος με τον πατέρα του Λαμίν Γιαμάλ -Έφτυσε σερβιτόρα και ενεπλάκη σε καβγά πριν την απονομή της Χρυσής Μπάλας - iefimerida.gr

Ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ φέρεται να έφτυσε σερβιτόρα και να απείλησε με καρέκλα άτομα που παρενέβησαν, σε επεισόδιο στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης πριν από την τελετή της Χρυσής Μπάλας.

Στο επίκεντρο για τους... λάθος λόγους βρέθηκε για ακόμη μία φορά ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ, Μουνίρ Νασράουι, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της «El Español» φέρεται να προκάλεσε ένταση στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, λίγο πριν αναχωρήσει για το Λονδίνο και την τελετή της Χρυσής Μπάλας.

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Το περιστατικό του πατέρα του Γιαμάλ με σερβιτόρα

Όπως αναφέρει η «El Español», η ένταση φέρεται να ξεκίνησε όταν μία σερβιτόρα σε καφέ του αεροδρομίου ζήτησε από τον Μουνίρ Νασράουι να μετακινήσει το μπουφάν του. Η παρατήρηση αυτή φέρεται να προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του, με τις ίδιες πληροφορίες να κάνουν λόγο για φτύσιμο προς την εργαζόμενη.

Το περιστατικό, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, δεν περιορίστηκε σε μία λεκτική αντιπαράθεση, αλλά πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς παρενέβησαν και άλλα άτομα που επιχείρησαν να υπερασπιστούν τη σερβιτόρα.

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Μάλιστα, οι μαρτυρίες που επικαλείται το ισπανικό δημοσίευμα αναφέρουν ότι ο πατέρας του Γιαμάλ φέρεται να άρπαξε μία καρέκλα, απειλώντας να επιτεθεί σε όσους παρενέβησαν.

Η κατάσταση φέρεται να οδήγησε ακόμη και στην κλήση της αστυνομίας. Μέχρι να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση των καταγγελιών, οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αναφορές του ισπανικού Τύπου.

Η οικογένεια Γιαμάλ που... τραβά τα βλέμματα

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε μία ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος βρέθηκε στο Λονδίνο για την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας, έχοντας στο πλευρό του μέλη της οικογένειάς του και την αγαπημένη του.

Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα συγκέντρωσε τα βλέμματα τόσο για την παρουσία του στην εκδήλωση όσο και για τις στιλιστικές του επιλογές, σε μία βραδιά όπου βρέθηκε ανάμεσα στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του πλανήτη.

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Μπορεί να μην κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα όπου λέγεται ότι αν εντέλει το βραβρίο κατέληγε σε αυτόν, είχε στα σκαριά exclusive πάρτι με ιδιωτική τζετ και VIP καλεσμένους, ωστόσο αναδείχθηκε κορυφαίο ταλέντο της χρονιάς.

Το παρελθόν του Μουνίρ Νασράουι

Ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ ,Μουνίρ Νασράουι που είναι χωρισμένος με τη μαμά του Ισπανού σταρ, έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, με την προσωπική του ζωή να απασχολεί τον ισπανικό Τύπο.

Τον Αύγουστο του 2024 είχε νοσηλευτεί μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε στο Ματαρό, ενώ στο παρελθόν είχαν γίνει αναφορές και σε άλλες υποθέσεις που συνδέθηκαν με το όνομά του.