Σάλος με το σχόλιο του Ραμί για την Πουτέγιας: «Ασε κάτω το γαμ@@@@ο» [βίντεο] - iefimerida.gr

Φαίνεται πως δεν... άρεσε στον Γάλλο αμυντικό ο λόγος της Αλέξια Πουτέγιας κατά την διάρκεια της «Χρυσής Μπάλας».
Η Αλέξια Πουτέγιας είναι η νικήτρια της «Χρυσής Μπάλας Γυναικών» για το 2026, επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και επέστρεψε στην κορυφή στο γκαλά της Δευτέρας (26/10). Πρόκειται για την τρίτη φορά που η Πουτέγιας κατακτά το βραβείο, μετά τις διαδοχικές επιτυχίες της το 2021 και το 2022.
Με αυτόν τον τρόπο, ισοφαρίζει το ρεκόρ της Αϊτάνα Μπονματί, η οποία είχε αναδειχθεί κορυφαία ποδοσφαιρίστρια του κόσμου τρεις συνεχόμενες χρονιές, από το 2023 έως το 2025.
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