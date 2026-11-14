Ξέσπασμα Σάκοτα: «Έχουμε αποκτήσει νοοτροπία μικρής ομάδας, αν ήταν κάποιος που αγαπάει την ΑΕΚ και έβλεπε την κατάσταση θα έκλαιγε»

«Μόνο με αλλαγές θα αλλάξει η κατάσταση. Τέρμα τα κλάματα αυτή είναι η κατάσταση. Είναι λογικό να μην έρχεται ο κόσμος μαζικά», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ντάγκαν Σάκοτα.

Η ΑΕΚ δεν... λέει να σηκώσει κεφάλι! Αποδεκατισμένη και... μισή από τους τραυματισμούς υπέστη μια ακόμη οδυνηρή ήττα στην Basket League, αυτή τη φορά από τη Δόξα Λευκάδας στη «Sunel Arena», με τον Ντράγκαν Σάκοτα εμφανώς απογοητευμένο να ξεσπά κάνοντας λόγο για νοοτροπία μικρής ομάδας.

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Σάκοτα: «Έχουμε αποκτήσει νοοτροπία μικρής ομάδας»

Η αρχική τοποθέτηση του Ντράγκαν Σάκοτα: «Είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι με την κατάσταση που επικρατεί. Για δύο χρόνια παίζαμε με καλύτερες ομάδες και κερδίζαμε τώρα έχουμε αποκτήσει νοοτροπία μικρής ομάδας. Υπάρχουν κάποια πράγματα όταν είμαστε αρκετοί παίζουμε διαφορετικά.

Ο τρόπος που έπαιξαν ήταν σαν να μην είμαστε εμείς επαγγελματίες κάτι που δεν αντιπροσωπεύει την ΑΕΚ ούτε εμένα. Εμείς είπαμε να κάνουμε αλλαγές αλλά είμαστε περιορισμένο προς το παρόν συν τους τραυματίες. Δεν είναι άλλοθι αλλά δεν υπάρχει παίκτης που δεν έχει πρόβλημα. Η νοοτροπία όμως φάνηκε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο αλλά χωρίς μυαλό στο τέλος».

«Πως θα αλλάξω τα πράγματα όταν έχουμε μόνο μια αλλαγή»

Για τα ριμπάουντ: «46-30, δώσαμε δεύτερες ευκαιρίες. Οι επιλογές μόνο που είχαμε στην επίθεση και τα χαμένα σουτ δίνουν ευκαιρία κάπως να κρατάς ισορροπία με άλλο τρόπο και αυτό έλειπε».

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Για τους πολλούς τραυματισμούς: «Δεν θέλω να χρησιμοποιώ δικαιολογίες αλλά πως θα αλλάξω πράγματα όταν έχουμε μόνο μια αλλαγή. Όταν παίζουμε μπάσκετ με επαφή αυτά τα κορμιά τι να παίξουν και πότε; Και εγώ θέλω να ξέρω.

Θα ήθελα να είμαστε όλοι και να κάνουμε τακτική και να μοιράζουμε το χρόνο, ο Μπάρτλεϊ έπαιξε όλο το χρόνο Φλιώνης και Ερτέλ ερχόταν από τραυματισμό. Δεν είχε ακουμπήσει μπάλα μέχρι χτες ο Ερτέλ ο Φλιώνης το ίδιο, ο Γουίλιαμς στα καλά καθούμενα χτύπησε. Και εγώ ζητάω απαντήσεις».

«Αν ήταν κάποιος που αγαπάει την ΑΕΚ και έβλεπε την κατάσταση θα έκλαιγε»

Για τη νοοτροπία: «Κατ αρχας σκέφτεται κανείς τι προπόνηση κάνουμε εμείς; Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που μπήκαν στο παιχνίδι μπήκαν με νοοτροπία να μπορέσουμε την ενέργεια όπως θέλαμε με περπάτημα και στο τέλος να τρέχουμε. Το παιχνίδι ξέφυγε από την αρχή.

Δεν μιλάμε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, πρέπει να σέβεσαι τον κάθε αντίπαλο. Όταν χάνεις και έχεις λίγους παίκτες πως θα κυνηγάς; Μόνο με ενέργεια. Αυτό θα μας κοστίσει και στο επόμενο παιχνίδι. Αν ήταν κάποιος που αγαπάει την ΑΕΚ και έβλεπε την κατάσταση θα έκλαιγε».

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«Μόνο με αλλαγές θα αλλάξει η κατάσταση - Τέρμα τα κλάμματα»

Για το αν μπορεί να αλλάξει η κατάσταση: «Αυτή η ήττα και με τον Βίκο μας χτύπησαν. Μόνο οι αλλαγές και να είναι όλοι εδώ. Με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό δείξαμε ταλέντο, αλλά έχουμε απουσίες. Μόνο με αλλαγές θα αλλάξει η κατάσταση. Τέρμα τα κλάμματα αυτή είναι η κατάσταση».



Για το αν έχουν γίνει γεμάτες προπονήσεις: «Έχουν γίνει με βοηθητικούς και εφήβους. Να παίζουνε δυνατά στην προπόνηση δεν θυμάμαι. Η τελευταία προπόνηση μπάσκετ κράτησε 40 λεπτά».

«Είναι λογικό να μην έρχεται ο κόσμος μαζικά»

Για το ενδεχόμενη μεταγραφής: «Δεν έχουμε σταματήσει να κοιτάμε. Κοιτάζαμε γκαρντ και μετά έλειπαν ψηλοί. Το πρόβλημα είναι πως έχουμε μόνο μια αλλαγή μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Στην Ευρώπη οι αλλαγές δεν μετράνε».

Για την απουσία του κόσμου: «Σιγουρα ο κόσμος φέρνει ενός ενέργεια που βοηθάει τα παιδιά. Δεν νομίζω ότι θα άλλαζε κάτι τόσο πολύ σε γεμάτο γήπεδο. Δεν λύνει το πρόβλημα μας. Το αγωνιστικό πρόβλημα είναι αλλού. Είναι λογικό να μην έρχεται ο κόσμος μαζικά».