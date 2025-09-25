Συγκλονίζει ο Ρούνεϊ για τον εθισμό στο αλκοόλ: «Εάν δεν υπήρχε η σύζυγός μου θα ήμουν νεκρός» - iefimerida.gr

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γουέιν Ρούνεϊ, αποκάλυψε στον Ρίο Φέρντιναντ πως αν δεν είχε την σύζυγό του στο πλευρό του, δεν θα είχε «βγει ζωντανός» από την μάχη με το αλκοόλ.

Για μία από τις σκοτεινές στιγμές της ζωής του μίλησε ο θρυλικός παίκτης που άφησε το αποτύπωμά του στην Premier League, αλλά και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 39χρονος πλέον Γουέιν Ρούνεϊ, μίλησε στο podcast του άλλοτε συμπαίκτη του, Ρίο Φέρντιναντ, για τον εθισμό του με το αλκοόλ και πως η σύζυγός του, Κόλιν, τον βοήθησε να βγει νικητής από αυτόν τον «πόλεμο», καθώς όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος, «εάν δεν υπήρχε η Κολίν θα ήμουν νεκρός».



«Ειλικρινά πιστεύω ότι εάν δεν υπήρχε η Κολίν θα ήμουν νεκρός! Το πιστεύω.

Αυτό που έχει κάνει... είναι ενοχλητικό κατά καιρούς. Της λέω, "Τι κάνεις;" Αλλά ό,τι κάνει είναι για να με κρατήσει σε αυτόν τον κόσμο και γίνω καλύτερος άνθρωπος. Έχω κάνει λάθη στο παρελθόν. Το κάνει αυτό για περίπου 20 χρόνια».

«Ήθελα να βγαίνω έξω και να περνάω καλά με τους φίλους μου. Έφτασα σε ένα σημείο που το παράκανα. Υπέφερα πάρα πολύ από το αλκοόλ και δεν πίστευα ότι μπορούσα να στραφώ κάπου. Μπορεί να έπινα δύο συνεχόμενες ημέρες. Θυμάμαι ότι πήγαινα στην προπόνηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έβαζα σταγόνες στα μάτια και μασούσα τσίχλες για να μην με καταλάβουν. Το Σαββατοκύριακο έβαζα μερικά γκολ και μετά έβγαινα πάλι έξω για δύο ημέρες σερί», πρόσθεσε στη συνέχεια.