Ο Ρούνεϊ αποκαλύπτει το μυστικό επιτυχίας της θρυλικής Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ -Ένα... videogame στο PSP [βίντεο] - iefimerida.gr

Μία είδηση που δεν περιμέναμε να ακούσουμε. Ο Ρούνεϊ αποκάλυψε πως παιχνίδι στο PSP ήταν ένα από τα μυστικά της επιτυχίας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Γιουνάιτεντ με 253 γκολ, ο θρυλικός Γουέιν Ρούνεϊ, μιλώντας στο podcast του, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου EA Sports FC 26, αποκάλυψε πως ο ίδιος μαζί με ορισμένους ακόμα από την αρμάδα του Σερ Άλεξ σε κάθε ταξίδι της ομάδας έπαιζαν με τις ώρες

SOCOM στο PSP, κάτι που όπως αποκάλυψε τους βοήθησε πολύ στην επικοινωνία.

Ρούνεϊ: Αυτό πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας μας στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

«Ξέρετε τι παίζαμε; Όχι FIFA. Στ’ αλήθεια τώρα, πραγματικά πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας μας στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ οφείλεται στο ότι παίζαμε PSP. Ειλικρινά επειδή μας έκανε να επικοινωνούμε περισσότερο.

Παίζαμε όταν ταξιδεύαμε, στα αεροπλάνα, στο λεωφορείο της ομάδας. Παίζαμε 5Χ5, οπότε ήμουν εγώ, ο Rio Ferdinand, o Michael Carrick, ο John O’Shea και ο Wes Brown. Λεγόταν SOCOM, στο PSP. Στρατιωτικό παιχνίδι. Έπρεπε να συνεννοήσε, να έχεις στρατηγική, να πηγαίνεις και να ζωντανεύεις έναν συμπαίκτη σου όταν σκοτώνεται και ήταν σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας μας, πιστεύω. Ρώτα όποιον παίκτη έπαιζε το παιχνίδι μαζί μας, ήταν τρομερό. Και το πώς έπαιζε το παιχνίδι ο κάθε παίκτης στην πραγματικότητα αντανακλούσε και πώς έπαιζε στο γήπεδο, ήταν τρελό» είπε ο θρύλος της Μάνετσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Το πιο αστείο της υπόθεσης όμως είναι ότι ο Βαν ντερ Σαρ,και οι υπόλοιπες παλιές καραβάνες της ομάδας φανταζόμαστε, όχι απλά δεν συμμετείχε αλλά ενοχλούνταν από τις φωνές και προσπαθούσε να κάθεται όσο το δυνατόν πιο μακριά γινόταν» πρόσθεσε χαμογελώντας.