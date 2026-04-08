Ρουμανία: Λαϊκό προσκύνημα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου -Λύγισε ο γιος του και προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν [βίντεο] - iefimerida.gr

Η κηδεία του σπουδαίου προπονητή Μιρτσέα Λουτσέσκου πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι.
Η σορός του πατέρα του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα, στη "Nationala Arena" του Βουκουρεστίου,με το φέρετρο να έχει καλυφθεί με την ρουμανική σημαία.
Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου με δάκρυα στα μάτια βρισκόταν πάνω από το φέρετρο του πατέρα του, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει την απώλειά του.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο