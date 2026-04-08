Ρουμανία: Λαϊκό προσκύνημα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου -Λύγισε ο γιος του και προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν [βίντεο] - iefimerida.gr

Η κηδεία του σπουδαίου προπονητή Μιρτσέα Λουτσέσκου πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι.

Η σορός του πατέρα του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα, στη "Nationala Arena" του Βουκουρεστίου,με το φέρετρο να έχει καλυφθεί με την ρουμανική σημαία.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου με δάκρυα στα μάτια βρισκόταν πάνω από το φέρετρο του πατέρα του, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει την απώλειά του.