Ο Ρονάλντο «ξέχασε» τις κάμερες -Αυτό που έκανε στον Ινφαντίνο προκάλεσε αντιδράσεις - iefimerida.gr

Οι δημόσιες εμφανίσεις των μεγαλύτερων αστέρων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου συχνά κρύβουν στιγμές που δεν περνούν απαρατήρητες.

Ένα χαμόγελο, μια χειρονομία ή ακόμη και μια έκφραση του προσώπου μπορεί να γίνει αφορμή για χιλιάδες σχόλια και να βρεθεί μέσα σε λίγες ώρες στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Αυτό ακριβώς συνέβη και σε μια πρόσφατη συνάντηση του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, η οποία απέκτησε απρόσμενη διάσταση στα social media.

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