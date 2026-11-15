Ο «μάγος» Ροναλντίνιο πάτησε ξανά χορτάρι -Όλα όσα έκανε στην επιστροφή του στη δράση [βίντεο]

Ο Ροναλντίνιο επέστρεψε εν μέσω αποθέωσης στην δράση μετά από 11 χρόνια και αγωνίστηκε για 45 λεπτά με την φανέλα της Ραβέννα, όντας εξαιρετικός.

Το απόγευμα της Κυριακής (15/11, 18:30), η Ραβένα υποδέχθηκε την Φορλί σε αγώνα για την τρίτη κατηγορία του ιταλικού πρωταθλήματος. Ωστόσο, το παιχνίδι αυτό πέρασε στην ιστορία, καθώς ο θρύλος του ποδοσφαίρου, Ροναλντίνιο, επέστρεψε στην ενεργό δράση μετά από 11 έτη αποχής, όντας 46 χρονών.

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Παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, ο «Ρόνι» έδειξε ότι η... τέχνη δεν ξεχνιέται. Ο Βραζιλιάνος «μάγος» αγωνίστηκε για 45 λεπτά, αφού αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο. Στον χρόνο που αγωνίστηκε, έβγαλε μερικές φάσεις υψηλής ποιότητας και έφτασε κοντά στο να βγάλει ασίστ από εκτέλεση κόρνερ.

Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Ροναλντίνιο χαιρέτησε όλο το πλήθος, γνωρίζοντας την αποθέωση από το πέταλο των οργανωμένων. Στη συνέχεια, έκανε έναν γύρο του γηπέδου, πριν κατεθυνθεί προς τα αποδυτήρια.

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Ροναλντίνιο: «Αν με καλέσει ο πρόεδρος, θα επιστρέψω»

«Ήταν υπέροχο που είδα ξανά τους φίλους μου και τόσους πολλούς νεαρούς παίκτες που μεγάλωσαν βλέποντάς με να παίζω. Είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτό το πρώτο μέρος πέρασε πολύ γρήγορα, πάντα έτσι ήταν για μένα.

Ο τελευταίος αγώνας; Δεν ξέρω, αλλά αν με καλέσει ο πρόεδρος, θα επιστρέψω. Πάντα μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο. Όταν θέλει, είμαι εδώ. Το ποδόσφαιρο ήταν το καλύτερο πράγμα που είχα ποτέ στη ζωή μου», ανέφερε στις δηλώσεις του στο ιταλικό «Sky Sport» ο «Ρόνι», αφήνοντας… ανοιχτό το ενδεχόμενοι να αγωνιστεί και σε άλλο παιχνίδι με την φανέλα της Ραβένα.