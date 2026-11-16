Το μήνυμα του Ροναλντίνιο για την επιστροφή του στα γήπεδα -«Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή στη ζωή μου» [βίντεο]

Ο Ροναλντίνιο επέστρεψε στη δράση σε ηλικία 46 ετών και αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ραβένα στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Φορλί για την ιταλική Serie C.

Ο Βραζιλιάνος «μάγος» έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο και έδειξε ότι η τέχνη δεν ξεχνιέται, ενώ έφτασε κοντά στο να βγάλει ασίστ από εκτέλεση κόρνερ.

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Μάλιστα, με την αύρα του «Ρόνι», η Ραβένα έφτασε στη νίκη με 2-0, παραμένοντας στο κυνήγι της πρωτοπόρου Σπέτσια.



«Ήταν σίγουρα μια ξεχωριστή στιγμή στη ζωή μου»

Στην πρώτη του ανάρτηση μετά το ματς, ο Ροναλντίνιο ευχαρίστησε όσους βρέθηκαν στο γήπεδο της Ραβένα, τονίζοντας ότι ήταν «μια ξεχωριστή στιγμή» στη ζωή του.

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«Αυτή η αδρεναλίνη, η μυρωδιά του γηπέδου και η συνάντηση με την μπάλα είναι πάντα ξεχωριστές», σημείωσε ο «Ρόνι», ξεκαθαρίζοντας ότι άπαντες στη Ραβένα εργάζονται για να την βοηθήσουν να φτάσει «στην κατάκτηση της Ιταλίας και του κόσμου».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ροναλντίνιο:

«Είμαι τόσο χαρούμενος που επέστρεψα παίζοντας έναν επίσημο αγώνα… Ξεκουράστηκα για μερικά χρόνια, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να επιστρέψω, πέρα από την πλάκα ήταν τόσο όμορφο να βιώσω αυτή την υπέροχη μέρα, με τους συμπαίκτες μου και ένα γεμάτο γήπεδο!!!

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Ήταν σίγουρα μια ξεχωριστή στιγμή στη ζωή μου… ξέρετε πόσο μου αρέσει να προκαλώ τον εαυτό μου να κάνει διαφορετικά πράγματα που κανείς ή λίγοι έχουν κάνει. Αυτή η αδρεναλίνη, η μυρωδιά του γηπέδου και η συνάντηση με την μπάλα είναι πάντα ξεχωριστές…

Ευχαριστώ τους φίλους μου Λορέντσο, Ινιάτσιο και Τζουζέπε Τσιπριάνι και όλη την ομάδα της Ραβέννα που πίστεψαν σε αυτό το όνειρο και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να βοηθήσουμε στην κατάκτηση της Ιταλίας και του κόσμου!!! Είμαι σίγουρος ότι είμαστε στο σωστό δρόμο…

Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς για αυτή την αξέχαστη βραδιά, σε όσους ήρθαν από μακριά για να με στηρίξουν και να δουν έναν όμορφο ποδοσφαιρικό αγώνα, με πολλή προσπάθεια στο στόχο της ανόδου… Τα λέμε σύντομα οικογένεια».