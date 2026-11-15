Η επιστροφή του «μάγου» είναι γεγονός -Στην αρχική 11άδα της Ραβένα ο Ροναλντίνιο! [βίντεο]

Η επιστροφή του Ροναλντίνιο είναι γεγονός, με τον Βραζιλιάνο θρύλο του ποδοσφαίρου να βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα της Ραβένα για το παιχνίδι με τη Φορλί.

Αντίστροφα για την επιστροφή του στα γήπεδα «μετράει» ο Ροναλντίνιο. Λίγο καιρό μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του από την Ραβένα, ο Βραζιλιάνος «μάγος» του ποδοσφαίρου βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα της αναμέτρησης της ιταλικής ομάδας με τη Φορλί, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Serie C.

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Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ ετοιμάζεται να προσφέρει ακόμη μία ξεχωριστή ποδοσφαιρική παράσταση, «ξυπνώντας» μνήμες από τις μαγικές στιγμές που χάρισε στα γήπεδα. Η παρουσία του στο αρχικό σχήμα αποτελεί αναμφίβολα το μεγάλο γεγονός της αναμέτρησης, η οποία θα ξεκινήσει στις 18:30.

Το... μαγικό κοντρόλ του Ροναλντίνιο στην προπόνηση της Ραβένα

Μία μέρα πριν το παιχνίδι, ο Ροναλντίνιο απέδειξε ότι το ποδόσφαιρο... κυλάει ακόμα στις φλέβες του. Στην προπόνηση της Ραβένα, ο Βραζιλιάνος θρύλος κόλλησε την μπάλα στο πόδι του, σε ένα κοντρόλ που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Ο ίδιος έκανε ανάρτηση με το κοντρόλ του και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι προϊόν AI, καθώς ήθελε να... προλάβει τυχόν αντιδράσεις κάτω από το βίντεο.