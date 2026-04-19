Ρομπότ έτρεξαν σε ημιμαραθώνιο και έκαναν παγκόσμιο ρεκόρ -Είχαν και… τραυματισμούς [εικόνες και βίντεο] - iefimerida.gr

Ένας ξεχωριστός ημιμαραθώνιος από… ρομπότ έγινε σήμερα (19/4) στο Πεκίνο και είχε και παγκόσμιο ρεκόρ.

Ανθρωποειδή ρομπότ έτρεξαν την απόσταση των 2 1χλμ. και ένα από αυτά κέρδισε την κούρσα, κάνοντας… ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, τερμάτισε σε 50 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα, χρόνος κατά πολύ ταχύτερος του ρεκόρ των 57 λεπτών που ανήκει στον Τζέικομπ Κιπλίμο από την Ουγκάντα.

Είναι μεγάλο ρεκόρ και για ρομπότ, αφού πέρυσι στον ίδιο αγώνα, το ρομπότ που κέρδισε τερμάτισε σε 2 ώρες, 40 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα, δείγμα της εξέλιξης των Κινέζων στον τεχνολογικό τομέα.

Ο αγώνας δεν διεξήχθη χωρίς προβλήματα, πάντως, καθώς υπήρξαν… τραυματισμοί. Ένα ρομπότ έπεσε στη γραμμή εκκίνησης, ενώ το ρομπότ που κέρδισε προσέκρουσε σε ένα κιγκλίδωμα και χρειάστηκε βοήθεια για να σηκωθεί λίγα μέτρα πριν από τη γραμμή τερματισμού.

