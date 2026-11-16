Ο νέος Τζέιμς Μποντ έχει άδεια να... σκοτώνει ως «κανονιέρης»: Το δέσιμο του Ρόμπερτ Πάτινσον με την Άρσεναλ

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ, σε έναν ρόλο που του ταιριάζει ως… κανονιέρης.

Από το πρωί της Δευτέρας, ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι και επίσημα ο διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ και θα γίνει ο πράκτορας με τους πασίγνωστους τρεις αριθμούς. Ο νέος… 007 ή κατά κόσμον Μποντ, Τζέιμς Μποντ θα φέρει τη σφραγίδα του πρώην Μπάτμαν.

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Γεννημένος στις 13 Μαΐου του 1986 στο Λονδίνο, δε θα μπορούσε να μείνει μακριά από τα ερεθίσματα της πόλης. Ως σταρ του Hollywood αναγκάστηκε να φύγει μακριά από τα φώτα της Αγγλίας, αλλά παραδέχτηκε πως αν κάτι του λείπει στα… ξένα, είναι η Άρσεναλ.

«Μου λείπουν οι εφημερίδες, προτιμώ αυτές της Αγγλίας από τις Αμερικάνικες» είχε τονίσει σε συνέντευξή του στη Metro, το μακρινό 2012. Κάνοντας αυτήν του τη δήλωση λίγο πιο συγκεκριμένη. «Μου λείπει να διαβάζω το κομμάτι των αθλητικών, μου λείπει το ποδόσφαιρο και η Άρσεναλ».

Ο νέος Τζέιμς Μποντ έχει πλέον… άδεια να σκοτώνει, όπως επιτάσσει ο ρόλος του και είναι ένας δηλωμένος «κανονιέρης».

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Η σχέση του νέου Τζέιμς Μποντ, Ρόμπερτ Πάτινσον με το ποδόσφαιρο

Μπορεί να είναι φίλος της Άρσεναλ, αλλά αυτό δε σημαίνει πως ο ίδιος ο Πάτινσον κλώτσησε μπάλα όταν ήταν μικρός. Η αγάπη του περιορίστηκε στα καθήκοντα του φιλάθλου, αφού όπως ο ίδιος παραδέχτηκε σε συνέντευξή του, δεν πίστευε πως είχε το ταλέντο να αγωνιστεί.

«Ακόμα έχω τον φόβο όταν περνάω έναν δρόμο με παιδιά που παίζουν και η μπάλα έρχεται προς τα πάνω μου. Απλώς νιώθω αυτόν τον τρόμο μήπως την πασάρω πίσω και γυρίσω κατευθείαν στην ηλικία των 10 ετών, που την κλωτσούσα προς τη λάθος κατεύθυνση. Και ο κόσμος να λέει: "Πω πω! Τι ηλίθιος!"

Κάποια στιγμή, μάλλον θα κάνω παιδί. Οπότε έχω αρχίσει να προπονούμαι, ώστε να είμαι κάπως… ώστε να μπορώ να παίξω ποδόσφαιρο με ένα τρίχρονο» ανέφερε ο ίδιος σε συνέντευξή του τον Φεβρουάριο του 2022.

Ένας οπαδός της Άρσεναλ με άδεια να… σκοτώνει επίσημα, αλλά με φόβο για την μπάλα; Αυτός είναι ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο νέος πράκτορας 007.