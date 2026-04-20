«Ρινγκ» το πάρκινγκ της Βερόνα: Έπαιξε ξύλο με οπαδό ο Γκιφτ Όρμπαν μετά την ήττα από τη Μίλαν! [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Νιγηριανός επιθετικός της Βερόνα Γκιφτ Όρμπαν ενεπλάκη σε επεισόδιο με οπαδό μετά την ήττα από τη Μίλαν.

Η ένταση από τα άσχημα αποτελέσματα πέρασε εκτός του αγωνιστικού χώρου στη Serie A. Μετά την πρόσφατη ήττα της Βερόνα από τη Μίλαν, εκτυλίχθηκε ένα σοβαρό επεισόδιο στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου "Μαρκαντόνιο Μπεντεγκόντι", με πρωταγωνιστές τον Νιγηριανό επιθετικό Γκιφτ Όρμπαν και έναν οπαδό.

Από την άρνηση στη συμπλοκή



Το περιστατικό έγινε στο πάρκινγκ δίπλα στο γήπεδο, την ώρα που ο παίκτης ετοιμαζόταν να αποχωρήσει από τις εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ένας φίλαθλος τον πλησίασε για να του ζητήσει μια φωτογραφία. Μπροστά στην άρνηση του Όρμπαν, ο οπαδός αντέδρασε χτυπώντας το αυτοκίνητο του επιθετικού.

Αυτή η κίνηση έκανε τον ποδοσφαιριστή να χάσει εντελώς την ψυχραιμία του. Ο Γκιφτ Όρμπαν βγήκε αμέσως από το όχημά του για να ζητήσει τον λόγο από τον οπαδό, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια έντονη λεκτική αντιπαράθεση που κατέληξε σε σωματική συμπλοκή, αφήνοντας άναυδους όσους βρίσκονταν στο σημείο.

Η επίσημη θέση της Ελλάς Βερόνα



Ο ιταλικός σύλλογος δεν άργησε να αντιδράσει σε αυτό το σοβαρό περιστατικό, προσπαθώντας να διαχωρίσει τη θέση του από τη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή του. Μέσω των επίσημων καναλιών της, η ομάδα εξέδωσε μια ξεκάθαρη ανακοίνωση: "Η Ελλάς Βερόνα διαχωρίζει τη θέση της από τα γεγονότα που συνέβησαν μετά τον αγώνα Ελλάς Βερόνα - Μίλαν στο πάρκινγκ δίπλα στο Στάδιο Μπεντεγκόντι, στα οποία ενεπλάκησαν ο παίκτης Γκιφτ Όρμπαν και μια ομάδα φιλάθλων. Ο σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στις απαραίτητες αξιολογήσεις των γεγονότων".

Πλέον, μένει να φανεί αν η διοίκηση θα λάβει εσωτερικά πειθαρχικά μέτρα εναντίον του παίκτη τις επόμενες ημέρες, την ώρα που η ομάδα εξακολουθεί να παλεύει με την αγωνιστική πίεση.