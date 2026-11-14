Παναγιώτης Ρέτσος: «Το 7-0 δεν είναι κάτι συνηθισμένο και δεν πρόκειται να κρυφτούμε, η εικόνα μας ήταν απογοητευτική»

«Προφανώς όλη η ομάδα είναι απογοητευμένη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να σηκώσουμε το κεφάλι και να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι με τη Σερβία», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Ρέτσος.

Η Εθνική Ελλάδας υπέστη μια από τις πιο βαριές ήττες της ιστορίας της από την Ολλανδία και ο στόπερ της «γαλανόλευκης», Παναγιώτης Ρέτσος σε δηλώσεις του μετά το ματς παραδέχθηκε ότι η εικόνα της ομάδας του ήταν απογοητευτική, ενώ στάθηκε στην ανάγκη ανασύνταξης ενόψει Σερβίας.

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Ρέτσος: «Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια»

«Μην κοροϊδευόμαστε, είναι ένα τραγικό αποτέλεσμα το να δέχεσαι επτά γκολ. Η εικόνα μας ήταν απογοητευτική. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια αυτή τη στιγμή. Πρέπει να συγκροτηθούμε, να ανασυνταχθούμε, γιατί έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι με τη Σερβία, στο οποίο πρέπει να κερδίσουμε για να βρεθούμε στη δεύτερη θέση.

Προφανώς όλη η ομάδα είναι απογοητευμένη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να σηκώσουμε το κεφάλι και να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι με τη Σερβία. Όπως στα προηγούμενα παιχνίδια, όταν κερδίζαμε, αφήναμε πίσω μας τις νίκες, έτσι πρέπει να κάνουμε και τώρα.

Το 7-0 δεν είναι κάτι συνηθισμένο και δεν πρόκειται να κρυφτούμε. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δούμε τι έφταιξε και να προχωρήσουμε μπροστά, γιατί η Σερβία είναι μία πολύ καλή ομάδα και θέλουμε να πάρουμε τη νίκη μέσα στην έδρα μας».