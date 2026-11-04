Ρεν - Ολυμπιακός: Μια κυρία 125 ετών, η Σάλμα Χάγιεκ, οι ξεχωριστοί οπαδοί της Βρετάνης και μια κρέπα με λουκάνικο [βίντεο] - iefimerida.gr

Ρεν - Ολυμπιακός, ένα ματς για το Europa League, το οποίο μπορεί να είναι κάτι ιδιαίτερο και να φέρει στο γήπεδο ακόμα και την εκθαμβωτική Σάλμα Χάγιεκ.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Γαλλική πόλη Ρεν όπου το απόγευμα της Τετάρτης (4/11/2026, 17:30) αντιμετωπίζει την τοπική ομάδα σε αγώνα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League με στόχο την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες στη διοργάνωση. Εκεί όπου οι οπαδοί της Γαλλική ομάδας δίνουν τις δικές τους παραστάσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκεί όπου οι οπαδοί της Γαλλική ομάδας δίνουν τις δικές τους παραστάσεις.

Η κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα της Βρετάνης στη βορειοδυτική Γαλλία έχει πολλούς λόγους να καμαρώνει. Μεταξύ αυτών, τα περίπου 280 πανέμορφα, πολύχρωμα σπίτια με ξύλινες προσόψεις που χρονολογούνται από τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση ή τις περίφημες galettes de sarrasin (αλμυρές κρέπες από αλεύρι φαγόπυρου).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμη, ακόμη το δημοφιλές street food της πόλης, το galette-saucisse -ψητό λουκάνικο τυλιγμένο σε κρέπα-, το οποίο παραδοσιακά συνοδεύεται από τοπικό, δροσερό μηλίτη, ενδεχομένως περπατώντας στο Πάρκο Θαμπόρ (Parc du Thabor) όπου συνυπάρχουν ένας γαλλικός γεωμετρικός κήπος, ένας αγγλικός ρομαντικός κήπος, ένας μεγάλος ροδώνας με εκατοντάδες ποικιλίες τριαντάφυλλων και ένα εντυπωσιακό θερμοκήπιο. Κυρίως, κάθε Σάββατο πρωί, στην Place des Lices, την πλατεία που φιλοξενεί τη δεύτερη μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά τροφίμων στη Γαλλία και αποτελεί το απόλυτο γαστρονομικό ραντεβού των ντόπιων.

To καμάρι της Ρεν, η Μπρεστ, η Λοριάν και η Γκινγκάμπ

Όλα αυτά όταν δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Διότι εδώ, το καμάρι της Ρεν, που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πανεπιστημιουπόλεις της Γαλλίας, είναι η Stade Rennais FC. Υπάρχουν βέβαια και η Μπρεστ, η Λοριάν και η Γκινγκάμπ, αλλά και οι τρεις έρχονται μετά την ομάδα της Ρεν.

Στα Γαλλικά προφέρεται ως Σταντ Ρενέ, η ακριβής μετάφραση της ονομασίας Stade Rennais Football Club στα ελληνικά είναι Ποδοσφαιρικός Σύλλογος του Σταδίου της Ρεν και μιλάμε για μια κυρία 125 ετών. Ιδρύθηκε το 1901 -παρεμπιπτόντως, στις 10 Μαρτίου, ακριβώς δηλαδή 24 χρόνια πριν από τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ιδρυθεί στις 10 Μαρτίου 1925- και αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά σωματεία του γαλλικού ποδοσφαίρου, έχοντας ως έδρα το εμβληματικό Roazhon Park.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα χρώματα της ομάδας (κόκκινο και μαύρο) και το σύμβολο της ερμίνας (ermine) στη φανέλα της αντικατοπτρίζουν απόλυτα την τοπική βρετονική υπερηφάνεια. Το προπονητικό της κέντρο, το Henri Guérin, θεωρείται ένα από τα κορυφαία στη Γαλλία και την Ευρώπη. Έχει αναδείξει παίκτες παγκόσμιας κλάσης, όπως ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο Εντουάρντο Καμαβινγκά και ο Σιλβέν Βιλτόρ.

Το Κύπελλο Γαλλίας και η ταπείνωση από τη Γκινγκάμπ

Έχει κατακτήσει τρεις φορές το Κύπελλο Γαλλίας (Coupe de France). Πιο πρόσφατη αυτή του 2019, μέσω της οποίας, κατά κάποιο τρόπο, έδιωξε μια ρετσινιά που κουβαλούσε για πολλά χρόνια.

Έχοντας ταπεινωθεί από τη γειτόνισσα Γκινγκάμπ, μια ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας, στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας το 2009, προτού κλείσουν οι πληγές, η Ρεν έπαθε ακριβώς το ίδιο, με την ίδια αντίπαλο, το 2014. «Un club de losers», έλεγαν οι Γάλλοι. Αυτή ήταν η ρετσινιά. Εδώ και χρόνια στα χέρια του τοπικού μεγιστάνα του λιανικού εμπορίου, Φρανσουά Πινό, όμως, από το 2017, τότε που ο γιός του Φρανσουά-Ανρί, παντρεμένος με την ηθοποιό του Χόλιγουντ Σάλμα Χάγιεκ, ανέλαβε δράση, ο σύλλογος γύρισε σελίδα. Αυτός είναι η πραγματική δύναμη πίσω από τον θρόνο, στον οποίο δικαιωματικά κάθεται ο πατέρας του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ενεργός ρόλος της Σάλμα Χάγιεκ στη Ρεν

Όσον αφορά την Σάλμα Χάγιεκ είναι άγνωστο αν θα παρακολουθήσει τον αγώνα της Ρεν με τον Ολυμπιακό. Σύζυγος του Φρανσουά-Ανρί Πινό από το 2009, η Χάγιεκ έχει γίνει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και ένθερμες υποστηρικτές της Ρεν. Παρακολουθεί συχνά αγώνες στο στάδιο Roazhon Park, ντυμένη τις περισσότερες φορές στα χαρακτηριστικά, κόκκινα και μαύρα, χρώματα της ομάδας.

Η εμπλοκή του Χάγιεκ με την ομάδα ξεπερνά το να κάθεται απλώς στο VIP θεωρείο. Το 2021, ο διεθνής Μεξικανός μέσος Έντσον Άλβαρεζ αποκάλυψε ότι η Χάγιεκ τον κάλεσε προσωπικά σε μια προσπάθεια να τον πείσει να φύγει από τον Άγιαξ και να υπογράψει στη Ρεν. Ενώ ο Άλβαρεζ τελικά έμεινε στο Άμστερνταμ εκείνη την εποχή, παραδέχτηκε ότι ήταν απίστευτα δύσκολο να πει όχι σε μια προσωπική έκκληση από μια από τις μεγαλύτερες σταρ του κινηματογράφου του Μεξικού.

Πρώην παίκτες της Ρεν έχουν επισημάνει το ενδιαφέρον της για την ομάδα. Ο πρώην προπονητής τερματοφυλάκων Κριστόφ Ρεβέλ μοιράστηκε ανέκδοτες ιστορίες για την Σάλμα Χάγιεκ που επισκέπτεται τα αποδυτήρια πριν από τους αγώνες, γοητεύοντας πλήρως τους παίκτες και το προσωπικό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ξεχωριστή κουλτούρα των οπαδών της Ρεν

Υπάρχει και κάτι άλλο σχετικό με τη Ρεν που γοητεύει τον κόσμο του ποδοσφαίρου κι αυτό είναι η κουλτούρα των οπαδών της, η οποία είναι βαθιά συνδεδεμένη με την τοπική βρετονική ταυτότητα. Σε αντίθεση με το σύνηθες μοντέλο οπαδών που συναντάται στο μεγαλύτερο μέρος των ομάδων της Γαλλίας, η ποδοσφαιρική σκηνή στη Ρεν συνδυάζει αρμονικά την παραδοσιακή ιταλική νοοτροπία των ultras (κορεό, εντυπωσιακά σόου με πυροτεχνήματα και συνεχή συνθήματα και τραγούδια) με διακριτά κελτικά στοιχεία.

Κινητήριος δύναμη πίσω από όλα αυτά είναι ο σύνδεσμος Roazhon Celtic Kop (RCK). Ιδρύθηκε επίσημα το 1991 και μετέτρεψε την Tribune Mordelles, τη δυτική κερκίδα πίσω από την εστία στο Roazhon Park σε σπίτι της. Ο σύνδεσμος γιορτάζει φέτος την 35η επέτειο από την ίδρυσή του. Το γκρουπ προβάλλει έντονα την τοπική υπερηφάνεια. Το όνομα «Roazhon» είναι η βρετονική λέξη για τη Ρεν, ενώ κελτικοί σταυροί, τοπικές σημαίες και το ασυμβίβαστο σύνθημά τους -«Καλύτερα νεκροί παρά μιασμένοι»— κυριαρχούν στο γήπεδο.

Πανό, κορεό, κρέπα λουκάνικο και το Palais Saint-Georges

Ο σύνδεσμος συντονίζει συστηματικά την ανάρτηση τεράστιων πανό και τα κορεό που καλύπτουν ολόκληρες κερκίδες και συχνά αποτίουν φόρο τιμής στην ιστορία της πόλης, σε θρυλικές μορφές του συλλόγου ή σε σημαντικά πολιτιστικά ορόσημα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η χρήση πυροτεχνημάτων αποτελεί βασικό στοιχείο της τοπικής οπαδικής κουλτούρας. Το πάρτι αρχίζει πολύ πριν από τη σέντρα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τοπικές συνήθειες, όπως το «galette-saucisse», το λουκάνικο τυλιγμένο σε κρέπα από αλεύρι φαγόπυρου, το οποίο καταναλώνεται έξω από το γήπεδο. Ακολουθεί, εντός του σταδίου, η ερμηνεία του βρετονικού ύμνου, «Bro gozh ma zadoù», από το σύνολο των φιλάθλων.

Πριν από περίπου 20 μέρες τα μέλη του Roazhon Celtic Kop έκλεψαν την παράσταση και εκτός γηπέδου με ένας τεράστιο πανό που τοποθέτησαν στο Palais Saint-Georges (Παλάτι Σεντ-Ζορζ) είναι ένα εμβληματικό κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Ένα τεράστιο πανό, σε κόκκινο, μαύρο και λευκό χρώμα, με μήκος πολλών δεκάδων μέτρων, είχε απλωθεί στην πρόσοψη του επιβλητικού παλατιού, καλύπτοντας ένα σημαντικό τμήμα του ισογείου του κτιρίου.

Στο κέντρο, η επιγραφή «35 χρόνια», στα αριστερά, διακρινόταν το έμβλημα της ομάδα και τα χρώματα της Βρετάνης. Στα δεξιά, μια μπάλα ποδοσφαίρου, η ημερομηνία «14 Οκτωβρίου 1991» και τα σύμβολα του συνδέσμου.