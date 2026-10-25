Στον «αέρα» ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Ρεν στην Γαλλία -Τα σενάρια για την τύχη του παιχνιδιού - iefimerida.gr

Ο κοινωνικός αναβρασμός που επικρατεί στην Γαλλία φαίνεται να «απειλεί» την διεξαγωγή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ρεν, σύμφωνα με τους Γάλλους.

Μετά από ένα... ονειρικό 3/3 στην League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός «μετράει» ήδη εννέα βαθμούς και ετοιμάζεται για το επόμενο παιχνίδι. Αυτό θα τον βρει στην Γαλλία και, συγκεκριμένα, στο «Roahzon Park», όπου θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Ρεν.

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Ωστόσο, η διεξαγωγή του αγώνα μόνο σίγουρη δεν μπορεί να θεωρηθεί. Συγκεκριμένα, το γαλλικό «RMC Sport» αναφέρει πως το παιχνίδι της 5ης Νοεμβρίου είναι πιθανό να αναβληθεί. Ο λόγος είναι τα συλλαλητήρια που έχουν προγραμματιστεί στο Ιλ-ε-Βιλέν την ίδια ημέρα.

Το πιθανότερο ενδεχόμενο για την αναμέτρηση Ρεν - Ολυμπιακός

Σύμφωνα με το «RMC», υπάρχουν συγκεκριμένα σενάρια που εξετάζονται στην UEFA, σε συνεργασία πάντα με την γαλλική αστυνομία. Σε περίπτωση αναβολής, το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι η διεξαγωγή της αναμέτρησης νωρίς την Τετάρτη (4/11), αφού θα πρέπει να έχει τελειώσει μέχρι την έναρξη του ΑΕΚ - Ρεάλ στις 19:45, χωρίς να είναι τίποτα ακόμη βέβαιο.

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Οι διαδηλώσεις στη Ρεν συγκεντρώνουν συνήθως πολύ μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και συχνά οδηγούν σε συγκρούσεις, με το τοπίο όσον αφορά την τύχη του αγώνα να αναμένεται να ξεκαθαρίσει την Δευτέρα (26/10).