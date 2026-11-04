Ρεν-Ολυμπιακός 0-0: Ισοπαλία από... ατόφιο χρυσάφι στη μάχη της οκτάδας του Europa League [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός είχε τις ευκαιρίες του, έμεινε στο 0-0 με τη Ρεν στη Βρετάνη και συνεχίζει την αήττητη πορεία του στη League Phase του Europa League.

Ο Ολυμπιακός είχε τις στιγμές του, θα μπορούσε να φύγει και νικητής από τη Βρετάνη, αλλά έμεινε στο 0-0 απέναντι στη Ρεν για την 4η αγωνιστική του Europa League.

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Οι Πειραιώτες βάζουν στο... σακούλι τους έναν ακόμα βαθμό, φτάνοντας τους 10 και παραμένοντας αήττητοι στη διοργάνωση, γεγονός που τους τους δίνει πολλές πιθανότητες να διεκδικήσουν την πρώτη οκτάδα και την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16».

Είχε τις στιγμές του ο Ολυμπιακός στο πρώτο 20λεπτό

Με τον Μπέιλι να κινείται δεξιά και τον Φορτούνη αριστερά, ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο στο ξεκίνημα. Οι στιγμές του ήρθαν με ένα δυνατό σουττ ου Πουέρτα στο 9', αλλά κυρίως στο 12', με μία όμορφη κίνηση του Φορτούνη που σούταρε από δεξιά αλλά δε βρήκε στόχο.

Η καλύτερη στιγμή των Πειραιωτών ήρθε με ένα δυνατό σουτ του Πουέρτα στο 19', αλλά ούτε αυτό βρήκε στόχο, με τη Ρεν να ανακτά τον έλεγχο της αναμέτρησης. Οι Γάλλοι προσπάθησαν με κάποιες μακρινές μπαλιές να βρουν τον Αλ Ταμάρι, ο οποίος απείλησε στο 30'.

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Φεύγοντας στην πλάτη της άμυνας, μπήκε από τα αριστερά της περιοχής, με τον Ορτέγκα να τον σταματά σε μία εντυπωσιακή επέμβαση. Στο 44' ο ίδιος παίκτης κινήθηκε προς την μπάλα, ο Μπρούνο άθελά του την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του, αλλά ο βοηθός σήκωσε σωστά το σημαιάκι για οφσάιντ.

«Σβηστή» ισοπαλία για τους Πειραιώτες

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν απειλητικοί, αλλά η Ρεν θύμιζε διαρκώς ότι μπορούσε να κάνει τη ζημιά στην κόντρα. Ο Αλ Ταμάρι βρήκε εκ νέου μια εκτέλεση από την περιοχή, αλλά χωρίς στόχο υπό την πίεση του Ρέτσου στο 58'.

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Γιάρεμτσουκ και Ζέλσον Μαρτίνς μπήκαν στο ματς, με τον δεύτερο να απειλεί μετά την υπέροχη κίνηση και σέντρα του Φορτούνη στο 67'. Η κεφαλιά του όμως ήταν αδύναμη και κατέληξε στα χέρια του Σαμπά. Μονάχα τα σλάλομ του Αλ Ταμάρι είχε να προσέχει ο Ολυμπιακός, που έψαχνε τη στιγμή του.

Στο 90' ο Ζέλσον Μαρτίνς βρήκε ξανά μια τέτοια, από την επέλαση του Φορτούνη, αλλά το σουτ του βρήκε έτοιμο τον Σαμπά στη γωνιά του. Για να έρθει και μία μεγάλη επέμβαση του Ορτέγκα στο 90+1' στο σουτ του Ρονζιέ.

Ενδεκάδες:

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Ρεν: Σαμπά, Ρέινολντς, Ρουάλ, Κρέσγουελ, Ολιβέιρα, Ναγκιντά, Σιμάνσκι (60' Ρονζιέ), Τόμασον (80' Σισέ), Καμαρά, Ντιά (80' Μαγιέντα), Ταμάρι (80' Μπίας).

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Σάλιακας (46' Πέντερσεν), Ρέτσος, Κάρμο, Μπρούνο (82' Τικνιζιάν), Πουέρτα, Έσε, Μπέιλι (60' Ζέλσον Μαρτίνς), Σα, Φορτούνης, Γκονζάλες (59' Γιάρεμτσουκ).