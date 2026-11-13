Το ρεκόρ του Μάνταλου που δεν έχει κανένας άλλος στο πρωτάθλημα

Ο Πέτρος Μάνταλος συνεχίζει να γράφει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον αρχηγό της ΑΕΚ να κυριαρχεί σε μια ξεχωριστή στατιστική κατηγορία της Stoiximan Super League.



Ο Πέτρος Μάνταλος συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στα γήπεδα του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τον αρχηγό της ΑΕΚ να βρίσκεται στην κορυφή μιας ξεχωριστής στατιστικής κατηγορίας της Stoiximan Super League.

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