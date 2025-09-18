Ρεάλ Μαδρίτης: Σε δίκη ο Ραούλ Ασένσιο για κοινοποίηση βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου - iefimerida.gr

Ο 22χρονος αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Ραούλ Ασένσιο, θα δικαστεί με την κατηγορία της φερόμενης κοινοποίησης βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς συγκατάθεση, ανακοίνωσε (18/9) το δικαστήριο του Σαν Μπαρτολομέ ντε Τιραχάνα.

Επίσης μαζί του θα δικαστούν τρία πρώην μέλη της ομάδας νέων της Ρεάλ Μαδρίτης, Φεράν Ρουίθ, Χουάν Ροντρίγκεθ και Αντρές Γκαρσία, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διένειμαν χωρίς άδεια βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο που αφορούσαν δύο νεαρές γυναίκες, η μία εκ των οποίων ανήλικη, σε ένα παραλιακό κλαμπ στα Γκραν Κανάρια τον Ιούνιο του 2023, πρόσθεσε το δικαστήριο.

Ο δικαστής απαιτεί από τους Ρουίθ, Ροντρίγκεθ και Γκαρσία να καταβάλουν εγγύηση 20.000 ευρώ, ενώ ο Ραούλ Ασένσιο υποχρεούται να καταβάλει εγγύηση 15.000 ευρώ.



Η διαφορά είναι ότι οι τρεις πρώτοι δεν κατηγορούνται μόνο ότι διένειμαν τα βίντεο, αλλά και ότι ήταν οι δημιουργοί αυτών των ηχογραφήσεων, χωρίς τη συγκατάθεση των θυμάτων.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα ο εισαγγελέας ζητά ποινή φυλάκισης 2,5 ετών για τον 22χρονο Ασένσιο για δύο εγκλήματα κατά της ιδιωτικής ζωής, καθώς έλαβε το βίντεο και το έδειξε σε έναν φίλο του.

Ο Ασένσιο αρνήθηκε τους ισχυρισμούς. Σε δήλωσή του τον Μάιο, ο παίκτης δήλωσε ότι δεν συμμετείχε σε συμπεριφορά που παραβίαζε τα δικαιώματα των γυναικών στην ιδιωτικότητα και τη σεξουαλική ελευθερία και ότι κατηγορήθηκε μόνο ότι άφησε ένα άλλο άτομο να παρακολουθήσει για λίγο το υλικό.