Ρεάλ-Παναθηναϊκός AKTOR 112-115: Άλωσε τη Μαδρίτη με σόου Ναν και... σούπερμαν Λεσόρ σε μία αδιανόητη ματσάρα! [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός AKTOR χρειάστηκε ένα σόου του Κέντρικ Ναν, τον... σούπερμαν Ματίας Λεσόρ και το έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης για να αλώσει (112-115) τη Μαδρίτη στη ματσάρα με τη Ρεάλ!

Αυτό είναι ένα παιχνίδι που θα θυμόμαστε για καιρό. Ο Παναθηναϊκός AKTOR σίγουρα θα έχει αρκετούς λόγους για αυτό, αφού μπορεί να χρειάστηκε ένα έξτρα πεντάλεπτο στην παράταση, χάνοντας διαφορά 15 πόντων από το πρώτο ημίχρονο, αλλά τελικά έφυγε νικητής από τη Μαδρίτη.

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Ο εκπληκτικός Κέντρικ Ναν έπαιξε σχεδόν μόνος του στην 4η περίοδο, αλλά χρειάστηκε και την έξτρα βοήθεια του Ματίας Λεσόρ στην παράταση για να φύγει νικητής. Με τους «πράσινους» να φτάνουν στο 8-2 στη EuroLeague, κερδίζοντας τη Ρεάλ (που είχε τις απουσίες Καμπάτσο, Μαλεντόν) με τη δική της συνταγή στην Ισπανία και ρίχνοντάς τη στο 6-4.

Ο Κέντρικ Ναν τελείωσε με 33 πόντους (8/8 2π., 3/5 3π., 8/8 1π.) το ματς, ενώ ο Ματίας Λεσόρ προσέθεσε 20 με 9 ριμπάουντ. Στους 19 σταμάτησε ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ενώ για τη Ρεάλ ο Αντρέ Φελίζ σκόραρε 27 και ο Αλμπέρτο Αμπάλδε άλλους 23.

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Στο +15 ο Παναθηναϊκός AKTOR, επέστρεψε η Ρεάλ

Ο Ομπράντοβιτς ξεκίνησε με τρεις φόργουορντ, τους Χέις Ντέιβις, Χουάντσο και Μήτογλου, σε ένα σχήμα που δούλεψε απέναντι στη Ρεάλ. Ο Μήτογλου χτύπησε τον Ταβάρες, ο Φρανσίσκο μπήκε και αυτός «ζεστός» και οι «πράσινοι» έφτασαν ως το 12-20 (7').

Η είσοδος του Σλούκα έφερε έξτρα πνοή στην επίθεση των φιλοξενούμενων, με τα δικά του σουτ, συν αυτό του Μπόνγκα να εκτοξεύουν τον Παναθηναϊκό AKTOR στο +14 (20-34, 13'). Οι Μαδριλένοι προσπάθησαν με ένα πιο αθλητικό σχήμα να θωρακίσουν τα μετόπισθεν και παρά τα σουτ του Σούλγκα, οι «πράσινοι» άντεχαν σε διψήφιες τιμές διαφοράς (38-48, 17').

Παρόλα αυτά η Ρεάλ με ένα μίνι ξέσπασμα του Φελίζ και την επιστροφή του Ταβάρες, βρήκε τρόπο να μαζέψει το ματς προτού πάει στα αποδυτήρια, μειώνοντας σε 48-51 (20').

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Ο Μήτογλου συνέχισε από εκεί που το άφησε στο πρώτο δεκάλεπτο και ο Παναθηναϊκός AKTOR πάτησε ξανά το… γκάζι για το 55-63 (24') με τον Φρανσίσκο. Το μοτίβο όμως δεν άλλαζε. Η Ρεάλ επέστρεψε άμεσα και με σερί 8-0 ισοφάρισε στους 63, βρίσκοντας πόντους στο transition. Οι δημιουργίες του Σλούκα βοήθησαν την ομάδα του Ομπράντοβιτς, αλλά δύο τρελά σουτ των Τζόουνς και Αμπάλντε κράτησαν σε απόσταση αναπνοής τη Ρεάλ (73-74, 30').

Ασύλληπτος Ναν, παράταση και νικητής Παναθηναϊκός AKTOR

Προφανώς και το παιχνίδι παιζόταν σε ρυθμό… Ρεάλ, παρά τις απουσίες των Μαδριλένων, με τον Ναν να αναγνωρίζει ότι είναι η ώρα των μεγάλων προσωπικοτήτων. Ο Αμερικανός σκόραρε δύο φορές από το τρίποντο, αλλά ένα αντιαθλητικό του στον Φελίζ άλλαξε τη ροή της 4ης περιόδου.

Ο Αμπάλδε έκανε το καλύτερό του φετινό του ματς και έδωσε προβάδισμα στη Ρεάλ (85-84, 35'), αλλά ο Ναν με τέσσερις δικούς του έδωσε σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του (87-91, 36'). Και σα να μην έφτανε αυτό; Ο Ναν έβαλε και ένα μεγάλο τρίποντο κερδίζοντας αντιαθλητικό φάουλ από τον Φελίζ, που μπήκε στον κύλινδρό του για το 90-95, μπαίνοντας στο τελευταίο δίλεπτο.

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Η Ρεάλ βρήκε τρόπο να επιστρέψει ξανά με τον Τζόουνς, ο Αμπάλδε μείωσε στο 97-99 με 30'' για το φινάλε και ο Πρότσιντα έκλεψε βρίσκοντας ευκαιρία στο transition να εκτελέσει δύο βολές και να ισοφαρίσει σε 99-99.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε 15'' και η Ρεάλ πήγε για κλέψιμο δύο φορές. Οι «πράσινοι» στάθηκαν τυχεροί και ο Ναν κέρδισε φάουλ για δύο βολές στα 7.2'', για να ευστοχήσει, αλλά ο Φελίζ ισοφάρισε με ένα σόλο απέναντι στον Χουάντσο, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Οι 23 του Ναν στην 4η περίοδο δεν έφτασαν, με τους «πράσινους» να προηγούνται πρώτη φορά 2'20'' πριν το φινάλε στην παράταση (105-106). Ήταν σειρά του Λεσόρ να νικήσει Οκέκε και Ταβάρες για ένα καλάθι και φάουλ που διαμόρφωσε το 105-109. Το +6 ήταν απόσταση ασφαλείας στο τελευταίο λεπτό και το θρίλερ έλαβε τέλος, με μία τεράστια νίκη για τον Παναθηναϊκό AKTOR στη Μαδρίτη.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 48-51, 73-74, 101-101 κ.δ., 112-115.