Ρεάλ Μαδρίτης: O Μουρίνιο αποκάλυψε τα πλάνα του ενόψει ΑΕΚ και ποιους παίκτες σκοπεύει να ξεκουράσει! - iefimerida.gr

Ο τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Ζοσέ Μουρίνιο, αναφέρθηκε στο επερχόμενο ματς στο Champions League και τα πλάνα του και ποιους παίκτες θα ξεκουράσει.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε μία εύκολη εκτός έδρας νίκη με αντίπαλο τη Ρασίνγκ Σανταντέρ με σκορ 3-0 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της La Liga. Ο Ζοσέ Μουρίνιο, όμως, από τώρα έχει ήδη στραμμένο το βλέμμα του στο παιχνίδι της Αθήνας με αντίπαλο την ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

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Ο έμπειρος τεχνικός εξήγησε στους Ισπανούς δημοσιογράφους, γιατί μερικοί από τους ποδοσφαιριστές του αγωνίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Σανταντέρ και για ποιο λόγο δεν αξιοποίησε όλες τις αλλαγές του.

Παράλληλα, ο Ζοσέ Μουρίνιο αναφέρθηκε στο εκτός έδρας ματς με αντίπαλο την ΑΕΚ για το Champions League και ότι μερικοί παίκτες του θα πάρουν... ρεπό για να γεμίσουν τις μπαταριές τους.

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«Γιατί δεν έκανα πέντε αλλαγές; Επειδή κάποιοι από τους παίκτες που αγωνίστηκαν για 90 λεπτά απόψε δεν θα ξεκινήσουν βασικοί την ερχόμενη Τετάρτη απέναντι στην ΑΕΚ.



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Επομένως, εφόσον πρόκειται να ξεκουραστούν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, για ποιον λόγο να τους αποσύρω νωρίτερα από το αποψινό ματς; Ο Ορελιέν Τσουαμενί δεν θα είναι βασικός απέναντι στην ΑΕΚ την Τετάρτη», ξεκαθάρισε ο Μουρίνιο.