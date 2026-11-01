Ρασίνγκ Σανταντέρ - Ρεάλ Μαδρίτης 0-3: Η «Βασίλισσα» πάει με... φόρα στη Νέα Φιλαδέλφεια - iefimerida.gr

Δίχως να... ιδρώσει η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε εκτός έδρας με σκορ 3-0 της Σανταντέρ και ετοιμάζεται για το ματς με την ΑΕΚ στο Champions League.

H Ρεάλ Μαδρίτης πάει από το καλό στο καλύτερο το τελευταίο χρονικό διάστημα! Οι παίκτες του Ζοσέ Μουρίνιο, χωρίς να αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα επιβλήθηκαν εκτός έδρας της Ρασίνγκ Σανταντέρ με σκορ 3-0 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της La Liga και πλέον ετοιμάζονται για το παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας με αντίπαλο την ΑΕΚ για την 4η «στροφή» της League Phase του Champions League.

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Η «βασίλισσα» μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με το πόδι... πατημένο στο γκάζι. Και το έδειξε με πράξεις και με γκολ, καθώς μέσα στο πρώτο ημίχρονο κατάφερε να σημειώσει τρία τέρματα, με αποτέλεσμα από εκεί και πέρα να είναι πιο άνετη και χαλαρή, κάνοντας διαχείριση των δυνάμεών της.

Έτσι, λοιπόν, μετά από αυτό το αποτέλεσμα η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε στους 27 βαθμούς και απέχει μόλις -3 από την κορυφή και την Μπαρτσελόνα, ενώ στη δεύτερη θέση ήταν και παραμένει η Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου έχει 28.

Ρασίνγκ Σανταντέρ - Ρεάλ Μαδρίτης: «Καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο από τα πρώτα κιόλας λεπτά έδειξε ότι ήταν εκείνη που είχε τον πρώτο λόγο και την κατοχή της μπάλας. Οι Μαδριλένοι ήθελαν και έψαχναν ένα γρήγορο γκολ. Κάτι που θα τους έκανε το έργο και τη ζωή πολύ πιο εύκολη, ενόψει της συνέχειας. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν άργησε να έρθει με τον Μπαπέ στο 11' να βάζει τη Ρεάλ Μαδρίτης σε θέση οδηγού, χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Γάλλου στράικερ.

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Ωστόσο, υπήρχαν πολλές και σημαντικέ αντιδράσεις από τους γηπεδούχους για τον καταλογισμό της «εσχάτης των ποινών». Η συνέχεια είχε και πάλι το χρώμα των φιλοξενούμενων με τη Ρεάλ Μαδρίτης να σκοράρει και δεύτερη φορά πριν καν συμπληρωθούν τα 30 λεπτά. Μιας και στο 21' ο Μπέλιγχαμ ανέβασε τον δείκτη του στο 2-0. Η... χαριστική βολή για τη Ρασίνγκ Σανταντέρ ήρθε στο 36' από τον Ντιομαντέ με τον Ιβοριανό εξτρέμ να κάνει το 0-3 που έμεινε ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Από εκεί και πέρα η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιξε με το μυαλό και με την εμπειρία της. Οι παίκτες της κράτησαν εύκολα την μπάλα υπό την κατοχή τους και επιβλήθηκαν ως το τέλος, παίρνοντας μία άνετη, αλλά και πολύ σημαντική νίκη, ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.