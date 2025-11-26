Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τη Ρεάλ Μαδρίτης πριν το ματς με Ολυμπιακό -Αμφίβολος ο Μπέλιγχαμ - iefimerida.gr

Συνεχίζονται τα προβλήματα στη Ρεάλ Μαδρίτης, μόλις λίγες ώρες πριν τη σέντρα στο ματς με τον Ολύμπιακο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύμφωνα με την AS, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση στο «Γ. Καραϊσκάκης», καθώς ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στη γάμπα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άγγλος δεν θα είναι βασικός και ενδέχεται να μπει ως αλλαγή στο ματς, με τους «μερένχες» να εξετάζουν ακόμη και το σενάριο να μην αγωνιστεί καθόλου, προκειμένου να μην χειροτερεύσει η κατάστασή του.

Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για το ματς με τον Ολυμπιακό

Πλέον, ο προπονητής των Μαδριλένων πρέπει να κατεβάσει την ομάδα, αλλάζοντας τα σχέδιά του.

Από την Ισπανία αναφέρουν ότι ο Εντουάρντο Καμαβίνγκα είναι πιθανό να αγωνιστεί βασικός στη μεσαία γραμμή, με τον Αρντά Γκιουλέρ να καλύπτει το κενό του Μπέλιγχαμ στο δέκα.