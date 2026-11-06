Ρεάλ Μαδρίτης: Θα είναι ο Ραφαέλ Ναδάλ ο επόμενος πρόεδρος ή πρόκειται για κίνηση στρατηγικής; - iefimerida.gr

Ο Ραφαέλ Ναδάλ ετοιμάζεται να αναλάβει θέση στη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης. Η κίνηση αυτή πρέπει προηγουμένως να εγκριθεί από τα μέλη του συλλόγου.

Η σχετική ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 21 Νοεμβρίου, ωστόσο δεν αναμένεται να υπάρξει κάποιο κόλλημα.

Το ερώτημα που τίθεται είναι τι ακριβώς θα κάνει ο θρύλος του τένις στον σύλλογο που έχει κατακτήσει 15 φορές το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Κάποιοι θεωρούν ότι τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο διαδοχής του πρόεδρου της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ. Κάποιοι άλλοι ότι πίσω από αυτή την κίνηση κρύβεται κάποιο βαθύτερο στρατηγικό σχέδιο

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Με το θέμα καταπιάνονται στο «The Athletic», το αθλητικό διαδικτυακό ένθετο των New York Times οι ανταποκριτές του στην Ισπανία, Μάριο Κορτεγκάνα και Γκιγιέρμο Ράι.

Αφού επισημαίνουν ότι ο 40χρονος Ναδάλ είναι οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης από παιδί, παρά το γεγονός ότι ο θείος του, Μιγκέλ Άνχελ Ναδάλ, αγωνίστηκε στην Μπαρτσελόνα μεταξύ 1991 και 1999, τονίζουν ότι η είδηση ​​ότι η Ρεάλ σχεδιάζει να διορίσει τον Ναδάλ στο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου αποτέλεσε έκπληξη, καθώς δεν έχει δοθεί ακόμη επίσημη εξήγηση για το ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος του.

Πρεσβευτής ή εκπρόσωπος του συλλόγου και το δικαίωμα ψήφου

Δεδομένης της παγκόσμιας εμβέλειάς του, ο Ναδάλ αναμένεται να λειτουργεί κατά καιρούς ως πρεσβευτής ή εκπρόσωπος του συλλόγου σε θεσμικές εκδηλώσεις.

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Ωστόσο, πηγές από τον σύλλογο αναφέρουν ότι θα έχει «λόγο και δικαίωμα ψήφου» από την πρώτη στιγμή, συμμετέχοντας στη λήψη αποφάσεων μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Το διοικητικό συμβούλιο της Ρεάλ αποτελείται από 19 άτομα, αλλά η πραγματική εξουσία βρίσκεται σχεδόν αποκλειστικά στα χέρια του Πέρεθ, αν και ο γενικός διευθυντής του συλλόγου, Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ, διαθέτει επίσης σημαντική επιρροή. Υπάρχει η εκτίμηση ότι η επιρροή του Ναδάλ θα ενισχύεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, ενώ πολλά μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν μεγαλώσει ηλικιακά και έχει έρθει η ώρα να εισαχθεί σταδιακά «νέο αίμα». Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ισχυρή ομάδα γύρω από τον Πέρεθ, ώστε να διασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.

Τον Οκτώβριο ανακοινώθηκε ότι ο Μπερντ Ράιχαρτ -διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που προώθησε το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Σούπερ Λίγκας, το οποίο απέτυχε- θα ενταχθεί στο εκτελεστικό επιτελείο του συλλόγου ως επικεφαλής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Πιθανή διαδοχή του Φλορεντίνο Πέρεθ από τον Ραφαέλ Ναδάλ

Η επικρατούσα άποψη μεταξύ αρκετών στελεχών στη Μαδρίτη είναι ότι ο Ναδάλ προετοιμάζεται για την προεδρία. Πλέον γίνεται λόγος για πιθανή διαδοχή του Πέρεθ από τον Ναδάλ. Ο ίδιος ο Ναδάλ, κατά καιρούς έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ένας από τους στόχους του είναι να αναλάβει κάποια στιγμή την προεδρία της Ρεάλ.

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Ο γενικός διευθυντής, Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ, έχει δηλώσει στο εσωτερικό του συλλόγου ότι δεν τρέφει ανάλογες φιλοδοξίες. Ο Ανας Λαγκράρι, οικονομικός σύμβουλος του Πέρεθ, ο οποίος δεν είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου, διαθέτει όντως εξουσία και επιρροή εντός του συλλόγου, αλλά άτομα από το περιβάλλον του επιμένουν ότι η ανάληψη της προεδρίας δεν περιλαμβάνεται στα σχέδιά του. Επιπλέον, δεν θα μπορούσε να αναμένεται από κανέναν από τους δύο άνδρες ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία.

Πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια που τα μέλη της Ρεάλ κλήθηκαν να ψηφίσουν

Ο 79χρονος Πέρεθ επανεξελέγη πρόεδρος της Ρεάλ τον Ιούνιο, συγκεντρώνοντας το 65% των ψήφων έναντι του Ενρίκε Ρικέλμε, ενός 37χρονου επιχειρηματία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο Ρικέλμε ήταν ο μοναδικός αντίπαλος του Πέρεθ στην ψηφοφορία, στην οποία συμμετείχαν περίπου 100.000 μέλη του συλλόγου της Μαδρίτης.

Ήταν η πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια που τα μέλη της Ρεάλ κλήθηκαν να ψηφίσουν για την προεδρία του συλλόγου, καθώς ο Πέρεθ είχε εκλεγεί χωρίς αντίπαλο και στις πέντε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Ο Πέρεθ, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος και κατά την περίοδο 2000-2006, αποφάσισε πέρυσι να προκηρύξει εκλογές —παρόλο που η θητεία του ίσχυε έως το 2029— επικαλούμενος κινήσεις αντιπάλων που δρούσαν «στο παρασκήνιο.

Αυστηροί κανόνες που καθορίζουν ποιος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα

Υπάρχουν πολύ αυστηροί κανόνες που καθορίζουν ποιος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης, εν μέρει λόγω των αλλαγών που έγιναν στο καταστατικό του συλλόγου τον Σεπτέμβριο του 2012, τρία χρόνια μετά την επιστροφή του Πέρεθ στην εξουσία.

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Πλέον, δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο Ισπανοί πολίτες, ενώ οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέλη του συλλόγου επί 20 έτη (προηγουμένως το όριο ήταν τα 15 έτη).

Ο Ναδάλ ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης το 2011, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα έχει δικαίωμα υποψηφιότητας πριν από το 2031.

Ωστόσο, η σημαντικότερη αλλαγή που εισήγαγε ο Πέρεθ το 2012 ήταν η απαίτηση από κάθε υποψήφιο να προσκομίσει τραπεζική εγγύηση, η οποία να αποδεικνύει ότι διαθέτει προσωπική περιουσία ίση με το 15% του ετήσιου προϋπολογισμού της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο προϋπολογισμός για τη σεζόν 2025-26 ανήλθε στα 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ, συνεπώς το 15% αυτού του ποσού αντιστοιχεί σε 187 εκατομμύρια ευρώ.

Νωρίτερα φέτος, το αμερικανικό οικονομικό περιοδικό Fortune εκτίμησε την καθαρή περιουσία του Ναδάλ στα 220 εκατομμύρια δολάρια, ήτοι 196 εκατομμύρια ευρώ.

Η κίνηση που εμπεριέχει μια στρατηγική διάσταση

Είναι σαφές ότι η κίνηση αυτή εμπεριέχει μια στρατηγική διάσταση. Μέσω αυτής, ο Πέρεθ και οι σύμμαχοί του ενισχύουν τη δημοτικότητά τους, μετά από δύο σεζόν έντονης κριτικής για την κακή αγωνιστική πορεία της ομάδας, αξιοποιώντας τη στενότερη σχέση με τον Ναδάλ και την αποδοχή που εκείνος απολαμβάνει μεταξύ των φιλάθλων της Ρεάλ.

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Ταυτόχρονα, πρόκειται για πλήγμα κατά του Ρικέλμε, ο οποίος συγκέντρωσε το 35% των ψήφων στις εκλογές του Ιουνίου, ένα αποτέλεσμα που αποτέλεσε δυσάρεστη έκπληξη για το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου.

Ο Ρικέλμε διατηρεί στενές σχέσεις με τον Ναδάλ, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι δυο τους απαθανατίστηκαν μαζί στην Κροατία μετά τις εκλογές του φετινού καλοκαιριού, ενώ η Cox Group -η εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ίδρυσε ο Ρικέλμε- αποτελεί χορηγό των ομάδων του Ναδάλ στο πάντελ (padel) και στους αγώνες ηλεκτρικών ταχυπλόων σκαφών.

Τις εβδομάδες που προηγήθηκαν των εκλογών, ο Ναδάλ διέψευσε ότι επρόκειτο να στηρίξει την παράταξη του Ρικέλμε, η οποία ήταν αντίπαλη εκείνης του Πέρεθ. Ωστόσο, παρέμενε η αίσθηση ότι ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον να το έπραττε μέχρι τις εξελίξεις αυτής της εβδομάδας, με το στρατόπεδο του Ρικέλμε να χαρακτηρίζει τον διορισμό του Ναδάλ στο διοικητικό συμβούλιο ως «μια κλασική τακτική αποπροσανατολισμού».