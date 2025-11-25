 Ρεάλ Μαδρίτης: Νοκ άουτ ο Κουρτουά για το ματς με Ολυμπιακό λόγω γαστρεντερίτιδας - iefimerida.gr
Ρεάλ Μαδρίτης: Νοκ άουτ ο Κουρτουά για το ματς με Ολυμπιακό λόγω γαστρεντερίτιδας

Ο Τιμπό Κουρτουά της Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Τιμπό Κουρτουά της Ρεάλ Μαδρίτης / Φωτογραφία: AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε για τη Ρεάλ Μαδρίτης, μία ημέρα πριν το ματς με τον Ολυμπιακό, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ειδικότερα, ο Τσάμπι Αλόνσο δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τιμπό Κουρτουά, καθώς ο 33χρονος ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα.

Υπενθυμίζεται ότι η αποστολή των «μερένχες» αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα το μεσημέρι της Τρίτης.

