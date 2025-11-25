Ρεάλ Μαδρίτης: Νοκ άουτ ο Κουρτουά για το ματς με Ολυμπιακό λόγω γαστρεντερίτιδας - iefimerida.gr

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε για τη Ρεάλ Μαδρίτης, μία ημέρα πριν το ματς με τον Ολυμπιακό, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Ειδικότερα, ο Τσάμπι Αλόνσο δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τιμπό Κουρτουά, καθώς ο 33χρονος ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα.
Υπενθυμίζεται ότι η αποστολή των «μερένχες» αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα το μεσημέρι της Τρίτης.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο