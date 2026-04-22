Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές 2-1: Άνετο βράδυ για τη «Βασίλισσα» - iefimerida.gr

Εύκολο έργο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επικράτησε εντός έδρας της Αλαβές με σκορ 2-1 για τη 33η αγωνιστική της La Liga.

Η ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα ήθελε να δώσει συνέχεια στις καλές της εμφανίσεις και να πάρει μία εύκολη νίκη. Και αυτό έγινε πραγματικότητα, καθώς στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα οι παίκτες της ήταν σοβαροί και με δύο γρήγορα γκολ δεν άφησαν πολλά περιθώρια αντίδρασης στους φιλοξενούμενους.

Μάλιστα, το 2-0 προήλθε μετά από υπέροχο, μακρινό σουτ του Βινίσιους Τζούνιορ που το πανηγύρισε με τον δικό του τρόπο.

Ρεάλ Μαδρίτης - Αλαβές: Σε θέση οδηγού από νωρίς

Οι γηπεδούχοι από τα πρώτα λεπτά έδειξαν ότι δεν είχαν καμία διάθεση να είναι χαλαροί και να αφήσουν τους παίκτες της Αλαβές να σκεφτούν ή να πιστέψουν ότι μπορούν να φύγουν από το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης σε ακόμη ένα εντός έδρας ματς πίεζε ψηλά και είχε γενικότερα εύκολη κυκλοφορία στην μπάλα. Σε αυτό μεγάλο ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι η Αλαβές είχε πολύ πίσω την αμυντική της γραμμή, επιτρέποντας στους Μαδριλένους να κάνουν το παιχνίδι τους, χωρίς ιδιαίτερα πολλά προβλήματα. Μάλιστα, στο 1-0 έγινε από τον μόνιμο σκόρερ της «Βασίλισσας», τον Μπαπέ στο 30', μετά από ασίστ του Γκιουλέρ που συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις του.

Η Αλαβές δεν έδειξε ιδιαίτερα απειλητική και έτσι το πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του Αρμπελόα πέρασε άνετα και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές: Όλα τα μάτια πάνω στον Βινίσιους

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι συνέχιζαν να πιέζουν για περισσότερα γκολ. Άλλωστε όσο το ματς ήταν στο 1-0 τίποτα δεν ήταν σίγουρο ή δεδομένο, παρά το γεγονός ότι οι Αλαβές είχε ελάχιστες φάσεις μπροστά από την εστία του Λούνιν που έδειχνε να είναι σε ετοιμότητα.

Όλα τα βλέμματα πήγαν στο 52' πάνω στον Βινίσιους. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έδειχνε ότι είχε όρεξη και κέφια, αφού είχε πάρει πολλές ατομικές ενέργειες πάνω του, χωρίς όμως, κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Έτσι, λοιπόν, πήρε ακόμα μία και από μεγάλη απόσταση έπιασε ένα πολύ καλό και δυνατό σουτ και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0. Ο έμπειρος επιθετικός το πανηγύρισε με τον δικό του τρόπο.

Από εκεί και έπειτα ήταν εύκολο για τους Μαδριλένους να διατηρήσουν την μπάλα υπό την κατοχή τους, να κρατήσουν δυνάμεις για τη συνέχεια της σεζόν. Παρόλα αυτά το γεγονός ότι από ένα σημείο και έπειτα είχαν «κλειδώσει» τη νίκη και το αποτέλεσμα τους έκανε κακό, αφού ήταν πέρα του δέοντος χαλαροί, με αποτέλεσμα η Αλαβές να μειώσει σε 2-1με τον Μαρτίνες στο 93' και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

La Liga: Μεγάλες νίκες για Μπιλμπάο και Ρεάλ Μπέτις

Στα υπόλοιπα ματς της 33ης αγωνιστικής της La Liga ξεχωρίζουν οι νίκες της Αθλέτικ Μπιλμπάο επί της Οσασούνα με σκορ 1-0, ενώ η Ρεάλ Μπέτις επιβλήθηκε της Τζιρόνα με 3-2. Στο παιχνίδι της Μαγιόρκα με τη Βαλένθια οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1.