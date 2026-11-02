Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Βαλβέρδε δηλώνει «παρών» για την... μάχη με την ΑΕΚ στο Champions League - iefimerida.gr

Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε και βρίσκεται στην διάθεση του Ζοσέ Μουρίνιο για το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με την ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ δεν ήταν καλή στο αθηναϊκό ντέρμπι και ηττήθηκε εύκολα με 2-0 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Πλέον, στρέφει την προσοχή της και πάλι στο Champions League, όπου την Τετάρτη υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης στην «Allwyn Arena» (4/11, 19:45), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase.

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Για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αμφίβολη έμοιαζε να είναι η συμμετοχή του Φεντερίκο Βαλβέρδε, ο οποίος αντιμετώπιζε πρόβλημα στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Marca», κατάφερε να το ξεπεράσει και θα μπορέσει να αγωνιστεί κόντρα στην πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Ρεάλ Μαδρίτης: Δεν θα αγωνιστεί βασικός ο Τσουαμενί στο παιχνίδι με την ΑΕΚ

Μετά τη νίκη με 3-0 στην έδρα της Ρασίνγκ Σανταντέρ, ο Ζοσέ Μουρίνιο ρωτήθηκε για το γεγονός ότι δεν πραγματοποίησε και τις πέντε αλλαγές που δικαιούται να κάνει.

Με τον Πορτογάλο τεχνικό να απαντάει: «Γιατί δεν έκανα πέντε αλλαγές; Επειδή κάποιοι από τους παίκτες που αγωνίστηκαν για 90 λεπτά απόψε δεν θα ξεκινήσουν βασικοί την ερχόμενη Τετάρτη απέναντι στην ΑΕΚ.

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Επομένως, εφόσον πρόκειται να ξεκουραστούν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, για ποιον λόγο να τους αποσύρω νωρίτερα από το αποψινό ματς; Ο Ορελιέν Τσουαμενί δεν θα είναι βασικός απέναντι στην ΑΕΚ την Τετάρτη», ανέφερε.