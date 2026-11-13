Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας 105-84: Με... εκατοστάρα επέστρεψε στις νίκες στην EuroLeague [βίντεο]

Παίζοντας πολύ ωραίο μπάσκετ κατά διαστήματα, η Ρεάλ Μαδρίτης «ισοπέδωσε» με 105-84 τον Ερυθρό Αστέρα, για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Μετά από σερί έξι νικών στην EuroLeague, η Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό AKTOR. Έτσι, ήταν επιτακτική η ανάγκη για επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Με τους «μερένχες» να το πετυχαίνουν εμφατικά, «ισοπεδώνοντας» τους Σέρβους με 105-84.

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Με αυτό το αποτέλεσμα, η «Βασίλισσα» ανέβασε το ρεκόρ της στο 7-4 «πιάνοντας» την αποψινή της αντίπαλο, καθώς και τις Ζάλγκιρις, Ντουμπάι και Φενέρμπαχτσε.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα

Η Ρεάλ Μαδρίτης κυριάρχησε από την αρχή μέχρι το τέλος απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, παίρνοντας μια άνετη νίκη στο «WiZink Center». Οι Μαδριλένοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα από το πρώτο δεκάλεπτο, χτίζοντας γρήγορα μεγάλη διαφορά.

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Οι Σέρβοι προσπάθησαν να αντιδράσουν κυρίως με τους Κάρτερ και Νουόρα, όμως δεν κατάφεραν να απειλήσουν ουσιαστικά. Η ομάδα του Μαρτίνες συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και έφτασε εύκολα στη νίκη, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της.

Τα δεκάλεπτα: 38-20, 56-41, 82-59, 105-84