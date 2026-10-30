Η Ρεάλ Μαδρίτης αντεπιτίθεται και... τρομάζει -Δέκα σερί νίκες με 108.2 πόντους μέσο όρο για την ομάδα του Μαρτίνες! [βίντεο] - iefimerida.gr

Μπορεί να ξεκίνησε τη σεζόν με τρεις ήττες στη Euroleague, όμως η Ρεάλ Μαδρίτης... γύρισε σελίδα και «μετράει» 10 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Με το... αριστερό ξεκίνησε η σεζόν για την Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ απέναντι στον Ολυμπιακό, οι «μερένχες» ρίχτηκαν στη... μάχη της Euroleague και γνώρισαν τρεις συνεχόμενες ήττες από Ντουμπάι, Αναντολού Εφές και Χάποελ Τελ Αβίβ.

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Η αμφισβήτηση ήταν εμφανής στο μαδριλένικο στρατόπεδο, ωστόσο το... τσιπάκι άλλαξε. Ο Πέδρο Μαρτίνες και οι παίκτες του έδωσαν την καλύτερη απάντηση στους επικριτές, «μετρώντας» δέκα συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Η νίκη με 95-76 και η εμφάνιση κόντρα στην Φενέρμπαχτσε ήταν ακόμη μία «δήλωση» πως και αυτή τη σεζόν, οι Μαδριλένοι θα αποτελέσουν ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Το εντυπωσιακό μέσο όρο ανά αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης

Εκτός από τις νίκες και τις τρομερές εμφανίσεις σε Euroleague και ισπανικό πρωτάθλημα, το επιθετικό ταλέντο που διαθέτει η ομάδα του Μαρτίνες... τρομάζει.

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Οι Μαδριλένοι «σαρώνουν» κάθε αντίπαλο στο παρκέ, με τα νούμερά τους σε σκοράρισμα ανά μέσο όρο να... πλησιάζουν τα νούμερα του NBA. Συγκεκριμένα, η «βασιλίσσα» σκοράρει 108.2 πόντους ανά αγώνα, σε ισπανικό πρωτάθλημα και EuroLeague.

Αδιαμφισβήτητα, πρόκειται για έναν σπάνιο αριθμό για ευρωπαϊκά δεδομένα που αποτυπώνει την εξαιρετική δουλειά που κάνει ο Ισπανός τεχνικός στη Ρεάλ Μαδρίτης.