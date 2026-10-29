Ρεάλ Μαδρίτης: Αλλάζουν τα δεδομένα με Κουρτουά ενόψει ΑΕΚ - iefimerida.gr

Εξελίξεις στη Ρεάλ Μαδρίτης σχετικά με την κατάσταση του Τιμπό Κουρτουά, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για το Champions League.

Ευχάριστα νέα προέκυψαν για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Τιμπό Κουρτουά επέστρεψε στις προπονήσεις μετά την περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε. Ο Βέλγος τερματοφύλακας είχε μείνει εκτός από το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα, στο οποίο οι Μαδριλένοι επικράτησαν με 2-1, ωστόσο πλέον βρίσκεται σε πορεία επιστροφής στην αγωνιστική δράση.

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Η εξέλιξη αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την ΑΕΚ, η οποία θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 4 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Βέλγος - Όλα ανοιχτά για ΑΕΚ

Ο 34χρονος γκολκίπερ συμμετείχε σε μέρος του ομαδικού προγράμματος, δείχνοντας πως έχει αφήσει πίσω του την ίωση. Κατά την απουσία του, ο Αντρέι Λούνιν υπερασπίστηκε την εστία της Ρεάλ στο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα, πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση.

Στόχος του Κουρτουά είναι να επιστρέψει στην ενδεκάδα για την αναμέτρηση με τη Σανταντέρ την Κυριακή (1/11). Ωστόσο, το τεχνικό επιτελείο του Ζοσέ Μουρίνιο δεν επιθυμεί να ρισκάρει με την κατάστασή του, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να απουσιάσει και από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για το Champions League.