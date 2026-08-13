Raygun: Ντοκιμαντέρ του Νetflix αποκαλύπτει την αλήθεια για την Αυστραλή breakdancer που έγινε viral στους Ολυμπιακούς του Παρισιού - iefimerida.gr

Ένα νέο ντοκιμαντέρ έρχεται στο Netflix για την Αυστραλή breakdancer Rachael «Raygun» Gunn η οποία είχε γίνει viral στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.



Το ντοκιμαντέρ, όπως εξηγεί η Daily Mail, «θα επιχειρήσει να καταρρίψει τους εκρηκτικούς αλλά ψευδείς ισχυρισμούς ότι η Rachael “Raygun” Gunn εξασφάλισε με αθέμιτο τρόπο τη συμμετοχή της» στη διοργάνωση «με τη βοήθεια του συζύγου της». Οι ισχυρισμοί εξαπλώθηκαν σε όλο τον κόσμο μετά την εμφάνισή της στους αγώνες, όπου δεν έλαβε ούτε μία ψήφο κριτή στις τρεις μονομαχίες της.



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Το «Raygun: Breaking Badly», που αποτελεί μέρος της σειράς ντοκιμαντέρ «Untold» του Netflix, εξετάζει την πορεία της προς το Παρίσι, την πολυσυζητημένη εμφάνισή της και την «παραπληροφόρηση» που ακολούθησε, όπως σημειώνει το δημοσίευμα.

Στο τρέιλερ περιλαμβάνεται απόσπασμα από viral βίντεο, στο οποίο ο YouTuber The Dad Advocate υποστήριζε ότι η Gunn είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι προς τους Ολυμπιακούς με δόλο έχοντας ευνοηθεί από τον σύζυγό της, Samuel Free, ο οποίος ήταν προπονητής της αυστραλιανής ομάδας breakdancing. Οι κατηγορίες ήταν ψευδείς, σύμφωνα με την Daily Mail. Ο Free δεν ήταν κριτής στο Oceania Breaking Championships του 2023, μέσω του οποίου η Gunn εξασφάλισε την πρόκρισή της. Στην επιτροπή των διεθνών κριτών δεν υπήρχε κανένας Αυστραλός και η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους κανόνες πρόκρισης των Ολυμπιακών Αγώνων. Η Gunn εξασφάλισε τη θέση της κερδίζοντας τον τίτλο της Ωκεανίας, αφού επικράτησε στον τελικό απέναντι στη Molly «Holy Molly» Chapman. Είχε επίσης εκπροσωπήσει την Αυστραλία στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Breaking το 2021, το 2022 και το 2023.

Αργότερα, μια ανώνυμη αίτηση στο Change.org κατηγόρησε επίσης ψευδώς την Gunn ότι είχε χειραγωγήσει τη διαδικασία επιλογής και ότι είχε ιδρύσει τον οργανισμό που ήταν υπεύθυνος για την πρόκριση. Η αίτηση συγκέντρωσε χιλιάδες υπογραφές, προτού ο διευθύνων σύμβουλος της Αυστραλιανής Ολυμπιακής Επιτροπής, Matt Carroll, ζητήσει την αφαίρεσή της, κάνοντας λόγο για «εκφοβισμό και παρενόχληση» και υποστηρίζοντας ότι ήταν «δυσφημιστική».

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Το Netflix αναφέρει ότι το ντοκιμαντέρ θα παρουσιάσει την «χιονοστιβάδα» από memes, παραπληροφόρηση και θεωρίες συνωμοσίας που ακολούθησε την ολυμπιακή εμφάνιση της Gunn, αμφισβητώντας τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να βρεθεί στους Αγώνες.



Μάλιστα, η ίδια είχε προβλέψει την πιθανότητα να γίνει αντικείμενο χλευασμού πριν ταξιδέψει στο Παρίσι. Στο τρέιλερ αποκαλύπτει ότι λίγο πριν τους Ολυμπιακούς είχε επισκεφθεί τον ψυχοθεραπευτή της πανικόβλητη και είχε πει πως φοβόταν ότι «όλος ο κόσμος θα μπορούσε να γελάσει μαζί της». Ο φόβος της έγινε πραγματικότητα μετά την εμφάνισή της, η οποία περιλάμβανε κινήσεις εμπνευσμένες από καγκουρό και ασυνήθιστες πόζες.

Τα memes και τα αστεία εξαπλώθηκαν γρήγορα, όμως στη συνέχεια έγιναν πιο σκληρά. «Υπήρχε αυτή η φρενίτιδα. Ήταν ένα τέρας που μεγάλωνε», λέει η Gunn. «Μερικά από τα memes ήταν αστεία, μετά ο τόνος άρχισε να αλλάζει. Και συνέχιζε να γίνεται όλο και πιο τρελό. Δεν μπορώ απλώς να είμαι ένα meme. Είμαι η Rachael ή είμαι η Raygun;», αναρωτιέται.



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Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει επίσης άγνωστο μέχρι σήμερα υλικό από την παιδική ηλικία της Gunn και συνεντεύξεις με τους γονείς της. Όταν η μητέρα της ερωτάται αν είχε φανταστεί ποτέ ότι η κόρη της θα γινόταν Ολυμπιονίκης, απαντά «ποτέ», ενώ ο πατέρας της ξεσπά σε γέλια πριν συνειδητοποιήσει ότι ίσως δεν ήταν η κατάλληλη αντίδραση.

Ποια είναι η Αυστραλή breakdancer που έγινε viral

Η Gunn μεγάλωσε στο Hornsby, στα βόρεια του Σίδνεϊ, και ασχολήθηκε με ballroom, tap και jazz χορό, προτού ξεκινήσει το breakdancing στα μέσα της δεκαετίας των 20. Γνώρισε τον Free στο πανεπιστήμιο το 2008. Εκείνος την ενθάρρυνε να δοκιμάσει breaking και αργότερα έγινε προπονητής της. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2018. Η Gunn έχει πτυχίο σύγχρονης μουσικής και διδακτορικό στις πολιτισμικές σπουδές από το Macquarie University. Η διδακτορική της διατριβή εξέταζε το φύλο στην κοινότητα του breaking στο Σίδνεϊ, ενώ η μετέπειτα έρευνά της επικεντρώθηκε στον street dance, το hip-hop και τη νεανική κουλτούρα.



Το 2020 έγινε λέκτορας πλήρους απασχόλησης στο Macquarie University και αποχώρησε οικειοθελώς τον Φεβρουάριο του 2026. Από τότε που αποσύρθηκε από τους αγώνες, η Gunn στράφηκε στις δημόσιες ομιλίες και προσφέρει εξατομικευμένα βίντεο μέσω της πλατφόρμας Cameo. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, μιλά για την ανθεκτικότητα, τη δημιουργικότητα, την ψυχική υγεία, καθώς και για το πώς είναι να γίνεται κανείς viral και να παραμένει προσγειωμένος.

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Πηγή: Daily Mail