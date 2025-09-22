Ραντεβού χούλιγκαν για μάχη σε δάσος στη Γερμανία - 400 συλλήψεις και φωτοβολίδες - iefimerida.gr

Οπαδοί της Σάλκε επέστρεφαν με τρένο στο Γκελζενκίρχεν μετά από αγώνα στο Μαγδεμβούργο, το Σάββατο (20/09), όταν κάποιος τράβηξε το φρένο κινδύνου, αναγκάζοντας αρκετούς να κατέβουν.
Μετά από μια μικρή στάση, το τρένο συνέχισε, αλλά τα φρένα ενεργοποιήθηκαν ξανά δύο λεπτά αργότερα, κοντά στον σταθμό «Dortmund-Scharnhorst».
Στη συνέχεια, μια μεγαλύτερη ομάδα ατόμων κατέβηκε από το τρένο και μπήκε στο δάσος, όπου, όπως τονίζει η αστυνομία της πόλης, υπήρχε προκαθορισμένη συμπλοκή με χούλιγκαν της Ντόρτμουντ και της Κολωνίας.
