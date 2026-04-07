Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ: Elite σφυρίχτρα με «ελληνικό» παρελθόν στην Ισπανία - iefimerida.gr

Ορίστηκε ο διαιτητής για την πρώτη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, για τα προημιτελικά του Conference League, με την UEFA να επιλέγει έναν έμπειρο Elite ρέφερι.

Την κρίσιμη αναμέτρηση στην Ισπανία θα διευθύνει ο 42χρονος Γάλλος Μπενουά Μπαστιέν, ο οποίος διαθέτει σημαντική εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις υψηλού επιπέδου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η UEFA εμπιστεύτηκε τον έμπειρο διαιτητή, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του 24 αγώνες στο Champions League, μεταξύ αυτών το Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός τη σεζόν 2019/20, που ολοκληρώθηκε με ήττα 3-1 για τους Πειραιώτες.

Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ: Elite σφυρίχτρα στο πρώτο παιχνίδι

Παράλληλα, έχει βρεθεί και σε άλλα παιχνίδια ελληνικών ομάδων, όπως στην ήττα του Ολυμπιακού από τη Χαποέλ Μπερ Σέβα για τα προκριματικά του Champions League, στην ισοπαλία με τη Μπάτσκα Τόπολα στο Europa League, αλλά και στη νίκη-πρόκριση απέναντι στη Μίλαν.

Επιπλέον, έχει σφυρίξει και σε αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλευρό του Μπαστιέν στο Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ θα βρίσκονται οι βοηθοί Χισάμ Ζακρανί και Ορελιέν Μπερτομιέ, ενώ καθήκοντα τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο Ζερεμί Πινιάρντ.

Στο VAR ορίστηκε ο Βέλγος Μπραμ Φαν Ντρίσε, με βοηθό τον Γάλλο Μπαστιάν Ντεσεπί.