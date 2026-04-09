Ράγιο Βαγιεκάνο-ΑΕΚ 3-0: Γνώρισε καθαρή ήττα στην Ισπανία και καλείται να ψάξει ένα... θαύμα στη Φιλαδέλφεια - iefimerida.gr

Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε στην Ισπανία, γνωρίζοντας βαριά ήττα από την Ράγιο Βαγιεκάνο (3-0) στο πρώτο ματς των δύο ομάδων για τα προημιτελικά του Conference League.

Η «Ένωση» πέρασε ένα δύσκολο βράδυ, καθώς όλα της πήγαν στραβά, και πλέον πρέπει να κάνει τεράστια υπέρβαση στην έδρα της, για να δώσει το παρών στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι «κιτρινόμαυροι» έχασαν ευκαιρίες για να σκοράρουν, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο με κορυφαία το δοκάρι του Βάργκα, όμως δέχτηκε δύο τέρματα από τους Ακομάς (2') και Ουνάι Λόπεθ (45+2'), με τον Ίσι Παλαθόν στο 74' να ευστοχεί από την άσπρη βούλα για να διαμορφώσει το τελικό σκορ.

Ο Πέτρος Μάνταλος αποχώρησε τραυματίας από το ματς, ενώ ο Λούκα Γιόβιτς θα χάσει τη ρεβάνς, καθώς είδε κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία.

Ξεκίνησε άσχημα το ματς, δεν σκόραρε στις μεγάλες ευκαιρίες και το πλήρωσε στο φινάλε του πρώτου μέρους

Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει χειρότερα το ματς για την ΑΕΚ που έμεινε μόλις στο 2’ πίσω στο σκορ! Άμεση μετάβαση των παικτών της Ράγιο, ο Γκαρθία από τα αριστερά έκανε το γύρισμα στην περιοχή και ο Ακομάς από το σημείο του πέναλτι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο 7’ ο Περέιρα αν και πεσμένος στο έδαφος έκλεψε την μπάλα, ο Γιόβιτς έγινε ο αποδέκτης της αλλά το σουτ του κόντραρε και έφυγε κόρνερ.

Η πίεση ψηλά των γηπεδούχων και ο τρόπος που έβγαιναν στην κόντρα με γρήγορες επιθέσεις δημιουργούσαν ζητήματα στην ΑΕΚ, η οποία δέχτηκε και δεύτερο γκολ στο 20' με το τακουνάκι του Λεζέν από την εκτέλεση κόρνερ.

Ωστόσο, το VAR κάλεσε τον Μπαστιάν να δει τη φάση με τον Γάλλο διαιτητή να ακυρώνει σωστά το γκολ, αφού ο εκτεθειμένος Ουνάι Λόπεθ επηρέαζε το οπτικό πεδίο του Στρακόσα.

Η ΑΕΚ μετά το 25' ανέβασε την έντασή της και έγινε επικίνδυνη επιθετικά: στο 29' είχε τεράστια διπλή ευκαιρία αφού μετά την άψογη εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου η κεφαλιά του Βάργκα σταμάτησε στο δοκάρι με τον Κοϊτά στη συνέχεια να εκτελεί πάνω στον Σις που κατάφερε να απομακρύνει σε κόρνερ.

Ο «δικέφαλος» είχε νέα μεγάλη στιγμή για να σκοράρει καθώς στο 35' μετά το λάθος Ισπανών με την κακή συνεννόησή τους ο Κοϊτά βγήκε σε θέση τετ α τετ, αλλά γλίστρησε πριν εκτελέσει και έπεσε πάνω στον Μπατάλια.

Το δυνατό σουτ του Άλβαρο Γκαρθία στο 40' έφυγε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Στρακόσα, ενώ τρία λεπτά αργότερα (43') η ΑΕΚ πλησίασε στο γκολ της ισοφάρισης, όταν ο Γιόβιτς είδε υπέροχα τον Πήλιο που έκανε το γύρισμα στην περιοχή αλλά το τελείωμα του Κοϊτά κόντραρε και έφυγε κόρνερ.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν τις ευκαιρίες για το γκολ, το οποίο όμως κατάφερε να σημειώσει για δεύτερη φορά στο ματς η Ράγιο Βαγιεκάνο στο 45'+2'!

Μία ακόμη απρόσεκτη αντίδραση της ΑΕΚ στην ανασταλτική της λειτουργία, ο Στρακόσα απέκρουσε το σουτ του Άκοματς και στην επαναφορά ο Λόπεθ πλάσαρε για το 2-0 που ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά το τρίτο γκολ της Ράγιο Βαγιεκάνο την... καθάρισε

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Μαρίν αντικατέστησε τον Μάνταλο που είχε νιώσει ενοχλήσεις στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Η ΑΕΚ έγινε πιεστική από το ξεκίνημα του β' μέρους με το σουτ του Κοϊτά από την ωραία ατομική του ενέργεια να κοντράρει πάνω στα σώματα των γηπεδούχων. Ο Μαυριτανός εξτρέμ δοκίμασε το πόδι από μακρινή απόσταση στο 54' αλλά η μπάλα βρήκε κάπου και έφυγε κόρνερ.

Το τελείωμα του Αλεμάο, που είχε περάσει αλλαγή, απείλησε την εστία του Στρακόσα στο 57' με την εκτέλεση φάουλ του Μαρίν στο 59' να βρίσκει στην εξωτερική πλευρά των διχτυών του Μπατάλια. Στο 70' το σουτ του Ντίαθ βρήκε στο χέρι στήριξης του Ρέλβας, όμως, μετά από εξέταση του VAR ο Μπαστιάν έκρινε ότι είναι πέναλτι αφού η μπάλα κατευθυνόταν προς την εστία. Ο Παλαθόν ήταν εύστοχος από τα 11 μέτρα για το 3-0 σε ένα ματς που όλα πήγαιναν στραβά και ανάποδα για την ΑΕΚ.

Ο Γιόβιτς στο τέλος είδε την κίτρινη κάρτα και έτσι θα χάσει τη ρεβάνς, με την ΑΕΚ να έχει μια ευκαιρία στο 90'+2' με την κεφαλιά του Ζίνι από το κόρνερ του Μαρίν που πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Μπατάλια και κάπως έτσι το ματς ολοκληρώθηκε με τη Ράγιο Βαγεκάνο να παίρνει τη μεγάλη νίκη με σκορ 3-0.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Ράγιο Βαγιεκάνο: Μπατάλια, Ράτιου, Λεζέν, Φελίπε, Τσαβαρία, Παλαθόν (80′ Καμέγιο), Σις, Λόπεθ (55′ Ντίαθ), Ακχομάχ (55′ Αλεμάο), Ντε Φρούτος (80′ Βαλεντίν), Γκαρθία (66′ Εσπίνο).

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος (46′ λ. τρ. Μαρίν), Περέιρα (71′ Γκατσίνοβιτς), Κοϊτά (87′ Κουτέσα), Βάργκα (71′ Ζίνι), Γιόβιτς.