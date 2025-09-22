Ο Πύρρος Δήμας έβγαλε την ολυμπιακή δάδα σε δημοπρασία στο Cash or Trash -Εκνευρισμός στην ΕΟΕ, αυστηρή προειδοποίηση - iefimerida.gr

Ενοχλημένη είναι η διοίκηση της ΕΟΕ με τον Πύρρο Δήμα, καθώς ο τετράκις Ολυμπιονίκης εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή να βγάζει σε δημοπρασία την ολυμπιακή δάδα.

Ο Πύρρος Δήμας έβγαλε στην εκπομπή τη δάδα που κράτησε ως τελευταίος λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012. Μια δημοπρασία που έγινε για καλό σκοπό.

Αυτή η κίνησή του ωστόσο σχολιάστηκε αρνητικά καθώς πρόκειται για ένα ιερό κειμήλιο και σύμβολο του Ολυμπισμού, και σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (IOC), αλλά και τη σχετική εθνική νομοθεσία, απαγορεύεται ρητώς η εμπορική εκμετάλλευσή του.

Αυτό τονίζει και σε επιστολή που έστειλε η ΕΟΕ στον τηλεοπτικό σταθμό όπου προβάλλεται η εκπομπή.

«Η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα» αναφέρουν, ενώ σχολιάζουν και την κίνηση του Πύρρου Δήμα, λέγοντας ότι «είναι απολύτως κατανοητή η πρόθεση ανάδειξης της σπουδαίας προσωπικότητας του Ολυμπιονίκη μας, Πύρρου Δήμα, ο οποίος αποτελεί εθνικό πρότυπο και σύμβολο. Ωστόσο, η προβολή της συμμετοχής του σε συνδυασμό με την Ολυμπιακή Δάδα εντός τηλεοπτικού προγράμματος με εμπορικό χαρακτήρα δημιουργεί έναν άστοχο συσχετισμό, που δύναται να παρερμηνευθεί από το κοινό».

Μάλιστα, στην επιστολή τονίζουν ότι ζητούν από τον σταθμό να μην υπάρξει ξανά προβολή της Ολυμπιακής Δάδας ή άλλων Ολυμπιακών συμβόλων σε πλαίσιο που μπορεί να εκληφθεί ως εμπορική χρήση, ώστε να διαφυλαχθεί και η ακεραιότητα του Ολυμπιακού Κινήματος.

Καταλήγοντας, σημειώνουν πως η ΕΟΕ «επιφυλάσσεται, ρητώς, παντός νομίμου δικαιώματός της».

Ο Δήμας πούλησε 10.200 ευρώ τη δάδα και έδωσε τα χρήματα στα χωριά SOS

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο πως η δάδα πουλήθηκε για το ποσό των 10.200 ευρώ, τα οποία δώρισε στα χωριά SOS. Η αντίδραση της ΕΟΕ δεν έχει να κάνει με το πού θα πάνε τα χρήματα, αλλά με την εμπορευματοποίηση της δάδας που απαγορεύεται ρητά.