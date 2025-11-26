«Ψήνεται» η επιστροφή του Ποστέκογλου - Αυτή η ομάδα της Premier League τον θέλει - iefimerida.gr

Ο Άγγελος Ποστέκογλου ψάχνει τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας, καθώς έπειτα από την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ στις 18 Οκτωβρίου, δεν έχει καταφέρει να συμφωνήσει με κάποια ομάδα.

Παρόλα αυτά, συχνά κυκλοφορούν φήμες για τον Ελληνοαυστραλό τεχνικό, ενώ πρόσφατα πολλά ξένα μέσα ανέφεραν πως η Σέλτικ τον «κοιτάζει».

Δεν έχει προχωρήσει όμως κάποια συζήτηση και έτσι, παραμένει ελεύθερος στην αγορά.

