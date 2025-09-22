44η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ: Καλύτερος προπονητής ο Μεντιλίμπαρ, κορυφαίος Έλληνας ο Κωνσταντέλιας - iefimerida.gr

Το ελληνικό ποδόσφαιρο βράβευσε τους καλύτερούς του και τις καλύτερές του, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, για την περίοδο 2024/25, στην 44η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ.

Μετά την πρώτη ομιλία του προέδρου Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, Γιώργου Μπαντή, ακολούθησαν οι πρώτες «ειδικές» βραβεύσεις προσώπων που ξεχώρισαν και τίμησαν το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και ενέργειες που έμειναν χαραγμένες στο πέρασμα της περσινής σεζόν.

Πρώτα απ’ όλα προβλήθηκε η ενέργεια των Κωνσταντέλια και Πήλιου να δώσουν τη φανέλα τους σε έναν νεαρό φίλο της ΑΕΚ, τον Μιχαήλ, ο οποίος νίκησε τη μάχη με τον καρκίνο. Ο νεαρός ξέσπασε σε λυγμούς κατά τη βράβευσή του, στέλνοντας τις ευχαριστίες του με τη βοήθεια του Γιώργου Μπαντή.

Ακολούθως βραβεύτηκαν οι Σωτήρης Νίνης, Αντελίνο Βιεϊρίνια και Ζέκα Γκονσάλβες, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το περασμένο καλοκαίρι τις ποδοσφαιρικές καριέρες τους. Τον Νίνη μάλιστα, βράβευσε ο προπονητής που τον έριξε για πρώτη φορά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ο Ισπανός Βίκτορ Μουνιόθ, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα ειδικά για τη βράβευση του Έλληνα άσου, μέσα σε μία πολύ συγκινησιακή ατμόσφαιρα.

Κορυφαίος προπονητής για την αγωνιστική περίοδο 2024/25, ψηφίστηκε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος κατέκτησε το νταμπλ πέρσι με τους Πειραιώτες. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσου με ψήφισαν αν και οι άλλοι δύο υποψήφιοι επίσης (σ.σ. Νίκος Παπαδόπουλος, Μίλαν Ράσταβατς) θα μπορούσαν να κερδίσουν αυτό το βραβείο.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μου χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν τίποτα. Η μεγάλη μου επιθυμία είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο να συνεχίσει να ανεβαίνει και να γίνεται όλο και καλύτερο».

Όσο για το ποιος θα είναι ο επόμενος στόχος του, έπειτα από την κατάκτηση του Conference League και το περσινό νταμπλ, ο Βάσκος τεχνικός απάντησε:

«Ο στόχος είναι να απολαμβάνουμε όλα τα παιχνίδια, να τα κερδίζουμε ένα ένα. Φέτος είμαστε στο Champions League, το οποίο δεν ξεκίνησε πολύ καλά, όμως δεν πρέπει να αμελήσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο, καθώς και αυτά μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ».

Καλύτερος ξένος ποδοσφαιριστής για τη σεζόν 2024/25 αναδείχθηκε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού, ο οποίος τόνισε πως «...είμαι ευτυχισμένος που ψηφίστηκα καλύτερος ξένος. Εύχομαι να είμαι εδώ και την επόμενη χρονιά.

Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου για όλα και τη γυναίκα μου που με στηρίζουν. Δεν θέλω να ξεχάσω να ευχαριστήσω τους οπαδούς μας και ξέρω ότι θα συνεχίσουν να μας στηρίζουν. Για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και γιατί όχι το Champions League (σ.σ. χαμογέλασε)».

Κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής ψηφίστηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ ο οποίος υπογράμμισε απ’ την πλευρά του:

«Ευχαριστώ πολύ τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή μου και την ομάδα μου, γιατί είναι ομαδικό το άθλημα. Να έχουμε μία χρονιά χωρίς βία κι ένα άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα».

Στην κορυφαία ενδεκάδα του πρωταθλήματος ανδρών, όπου υπήρχαν 7 Έλληνες, κυριάρχησε ο Ολυμπιακός με 5 παίκτες (Τζολάκης, Ρέτσος, Μουζακίτης, Ζέλσον Μαρτίνς, Ελ Κααμπί), ενώ καλύτερος Έλληνας παίκτης του εξωτερικού ψηφίστηκε για δεύτερη σερί σεζόν ο Βαγγέλης Παυλίδης της Μπενφίκα.

Καλύτερη Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια στο εξωτερικό ψηφίστηκε η Βεατρίκη Σαρρή της Έβερτον. Τρία βραβεία πήρε συνολικά ο Κωνσταντής Τζολάκης ως καλύτερος τερματοφύλακας, ως μέλος της καλύτερης ενδεκάδας, αλλά και για τις σπουδές του.

Στην καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος γυναικών κυριάρχησε η περσινή νταμπλούχος ΑΕΚ με 4 ποδοσφαιρίστριες (Γιαννακούλη, Παυλοπούλου, Βιολάρη, Χατζηνικολάου), ενώ τρία βραβεία πήρε η Νίκολα Ριμπάνσκα του ΟΦΗ ως καλύτερη ξένη ποδοσφαιρίστρια, πρώτη σκόρερ και μέλος της κορυφαίας ενδεκάδας.

Την παράσταση έκλεψε ο Νίκος Νιόπλιας, ο οποίος κατά τη βράβευση του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου που «κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του, βλέποντας στο ακροατήριο τον Σεμπαστιάν Λέτο (κορυφαίος προπονητής στον Β’ όμιλο της Super League 2), ευχήθηκε σύντομα να γίνει ο Αργεντινός, ο επόμενος που θα «σηκώσει» πρωτάθλημα ως παίκτης κι ως προπονητής με τον Παναθηναϊκό.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 44Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΣΑΠΠ:﻿

Καλύτερος Έλληνας: Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ)

Καλύτερος τερματοφύλακας: Κωνσταντής Τζολάκης (Ολυμπιακός)

Καλύτερος ξένος: Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός)

Καλύτερος νέος: Χρήστος Μουζακίτης (Ολυμπιακός)

Καλύτερος προπονητής: Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ (Ολυμπιακός)

Πρώτος Σκόρερ: Χεφτέ Μπετανκόρ (Πανσερραϊκός)

Καλύτερος Έλληνας εξωτερικού:﻿Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα)

Καλύτερος διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου

Καλύτερη ενδεκάδα ανδρών

Η κορυφαία ενδεκάδα της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2024/25 αποτελείται από τους: Κωνσταντής Τζολάκης (Ολυμπιακός), Γιώργος Βαγιαννίδης (Παναθηναϊκός), Γιάννης Μιχαηλίδης (ΠΑΟΚ), Παναγιώτης Ρέτσος (Ολυμπιακός), Νίκος Αθανασίου (Ατρόμητος), Χρήστος Μουζακίτης (Ολυμπιακός), Αζεντίν Ουναΐ (Παναθηναϊκός), Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ), Ζέλσον Μάρτινς (Ολυμπιακός), Λορέν Μορόν (Άρης), Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός).

Καλύτερη ενδεκάδα γυναικών

Η κορυφαία ενδεκάδα της Women’s Football League για τη σεζόν 2024/25 αποτελείται από τους: Δήμητρα Γιαννακούλη (ΑΕΚ), Ματίνα Νταρζάνου (Παναθηναϊκός), Γεωργία Παυλοπούλου (ΑΕΚ), Μαρία Γκούνη (ΠΑΟΚ), Μαρία Μήτκου (ΠΑΟΚ), Ελένη Σαΐχ (Αστέρας Τρίπολης), Γιούσουε Σουζούκα (ΡΕΑ), Ειρήνη Μιχαήλ (Αστέρας Τρίπολης), Άντρη Βιολάρη (ΑΕΚ), Νίκολα Ριμπάνσκα (ΟΦΗ), Δέσποινα Χατζηνικολάου (ΑΕΚ).

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Καλύτερη Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια: Δέσποινα Χατζηνικολάου (ΑΕΚ)

Καλύτερη ξένη ποδοσφαιρίστρια: Νίκολα Ριμπάνσκα (ΟΦΗ)

Καλύτερη τερματοφύλακας: Δήμητρα Γιαννακούλη (ΑΕΚ)

Καλύτερη νέα ποδοσφαιρίστρια: Ματίνα Νταρζάνου (Παναθηναϊκός)

Πρώτη σκόρερ: Νίκολα Ριμπάνσκα (ΟΦΗ)

Καλύτερος προπονητής: Νίκος Κωτσοβός (ΑΕΚ)

Καλύτερη Ελληνίδα του εξωτερικού: Βεατρίκη Σαρρή (Έβερτον)

Super League 2, Α’ όμιλος

Καλύτερος Έλληνας: Γιάννης Πάσας (ΑΕΛ)

Καλύτερος Τερματοφύλακας: Στέφανος Σολούκος (ΑΕΛ Novibet)

Καλύτερος ξένος: Χοσέτε Μιράντα (Ηρακλής)

Καλύτερος νέος: Γιάννης Γκιτέρσος (ΠΑΟΚ Β’), Θανάσης Προδρομίτης (Νίκη Βόλου), Λάμπρος Σμυρλής (ΠΑΟΚ Β’)

Καλύτερος προπονητής: Αλέκος Βοσνιάδης (ΑΕΛ Novibet)

Πρώτος σκόρερ: Γιάννης Πασάς (ΑΕΛ Novibet)

Οι υποψήφιοι & υποψήφιες ανά κατηγορία

Καλύτερος & Καλύτερη τερματοφύλακας

Super League 2, Α΄ Όμιλος

Σουλούκος Στέφανος (ΑΕΛ)

Ταλιχμανίδης Χρήστος (Μακεδονικός)

Τσέλιος Θεμιστοκλής (Νίκη Βόλου)

Super League 2,Β’ Όμιλος

Γιαννακόπουλος Νίκος (Πανιώνιος)

Κοτσάρης Κωνσταντίνος (Καλαμάτα)

Ξενόπουλος Βασίλης (Κηφισιά)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Γιαννακούλη Δήμητρα (ΑΕΚ)

Γρηγοριάδου Χρυσούλα (Αστέρας Τρίπολης)

Νάση Ζωή (Παναθηναϊκός)

Super League 1

Τζολάκης Κωνσταντίνος (Ολυμπιακός)

Χριστογεώργος Νίκος (ΟΦΗ)

Chaves Lucas (Παναιτωλικός)

Καλύτερος & Καλύτερη Νέα

Super League 2, Α΄ Όμιλος

Γκιτέρσος Γιάννης (ΠΑΟΚ Β’)

Προδρομίτης Αθανάσιος (Νίκη Βόλου)

Σμυρλής Λάμπρος (ΠΑΟΚ Β’)

Super League 2,Β’ Όμιλος

Κυριόπουλος Γιώργος (Κηφισιά)

Okoh Chidera (Αστέρας Aktor B’)

Sosa Elián (ΑΕΚ Β’)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Αργυρίου Παναγιώτα (ΠΑΟΚ)

Ζάγκλη Σοφία (ΑΕΚ)

Νταρζανού Ματίνα (Παναθηναϊκός)

Super League 1

Κωνσταντέλιας Γιάννης (ΠΑΟΚ)

Κωστούλας Χαράλαμπος (Ολυμπιακός)

Μουζακίτης Χρήστος (Ολυμπιακός)

Καλύτερος Προπονητής

Super League 2, Α ΄Όμιλος

Βοσνιάδης Αλέκος (ΑΕΛ)

Γεωργιάδης Κώστας (Καμπανιακός)

Δερμιτζάκης Παύλος (Ηρακλής)

Super League 2,Β’ Όμιλος

Οφρυδόπουλος Σωκράτης (Ηρακλής-Χανιά)

Σπανός Δημήτρης (Χανιά-Καλαμάτα)

Leto Sebastián (Κηφισιά)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Κοζανίδης Στέλιος (ΡΕΑ)

Κωτσοβός Νίκος (ΑΕΚ)

Knezevic Dragan (Παναθηναϊκός)

Super League 1

Παπαδόπουλος Νίκος (Λεβαδειακός)

Mendilibar Jose Luis (Ολυμπιακός)

Rastavac Milan (ΟΦΗ)

Καλύτερος Ξένος & Καλύτερη Ξένη

Super League 2, Α΄Όμιλος

Heinrich Moritz (ΠΑΣ Γιάννινα)

Hurtado Jorge (ΠΑΟΚ Β’)

Miranda Josete (Ηρακλής)

Super League 2,Β’ Όμιλος

Moreira Ahmad Mendes (Καλαμάτα)

Okoh Chidera (Αστέρας Aktor B’)

Pombo Jorge (Κηφισιά)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Μιχαήλ Ειρήνη (Αστέρας Τρίπολης)

Rybanska Nikola (ΟΦΗ)

Yosue Suzuka (ΡΕΑ)

Super League 1

El Kaabi Ayoub (Ολυμπιακός)

Moron Loren (Άρης)

Ounahi Azzedine (Παναθηναϊκός)

Καλύτερος Έλληνας & Καλύτερη Ελληνίδα

Super League 2, Α΄ Όμιλος

Μούργος Σάββας (ΑΕΛ)

Πασάς Γιάννης (ΑΕΛ)

Τσιριγώτης Θοδωρής (Ηρακλής)

Super League 2,Β’ Όμιλος

Κυριόπουλος Γιώργος (Κηφισιά)

Μάναλης Γιώργος (Κηφισιά)

Παμλίδης Γιώργος (Καλαμάτα)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Κόγγουλη Σοφία (ΑΕΚ)

Σαϊχ Ελένη (Αστέρας Τρίπολης)

Χατζηνικολάου Δέσποινα (ΑΕΚ)

Super League 1

Βαγιαννίδης Γιώργος (Παναθηναϊκός)

Κωνσταντέλιας Γιάννης (ΠΑΟΚ)

Κωστούλας Χαράλαμπος (Ολυμπιακός)

Καλύτερος Διαιτητής

Παπαπέτρου Τάσος

Σιδηρόπουλος Τάσος

Φωτιάς Βασίλης

Καλύτερη Ελληνίδα του Εξωτερικού

Μωραΐτου Αθανασία (FC Union Berlin)

Παπαθεοδώρου Ιωάννα (Oud-Heverlee Leuven)

Σαρρή Βεατρίκη (Everton)

Καλύτερος Έλληνας του Εξωτερικού

Παυλίδης Βαγγέλης (S.L. Benfica)

Τζόλης Χρήστος (Club Brugge KV)

Τσιμίκας Κώστας (Liverpool F.C.)