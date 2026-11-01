Πρώτος και καλύτερος ο Παναθηναϊκός στη Super League -Χάνει έδαφος η ΑΕΚ από την κορυφή - iefimerida.gr

O Παναθηναϊκός ήταν και παραμένει μόνο πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα της Super League. Ολοένα και πιο κοντά ο Ολυμπιακός, αρκετά πίσω η ΑΕΚ.

H κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League ήταν και παραμένει... πράσινη, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν πάει πουθενά! Οι παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ επικράτησαν εντός έδρας της ΑΕΚ με σκορ 2-0, δείχνοντας την κλάση και την ποιότητά τους. Από την άλλη το «διπλό» του Ολυμπιακού επί της Κηφισιάς τον έφερε στη δεύτερη θέση και τους 22 βαθμούς, έναντι 24 του «τριφυλλιού».

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Η ΑΕΚ, μετά από έναν χρόνο χωρίς καμία ήττα, γνώρισε την πρώτη της στο ΟΑΚΑ από τους «πράσινους». Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς να υποχωρήσει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 17 βαθμούς με τον ΠΑΟΝ να την ξεπερνάει για έναν (18), καθώς επιβλήθηκε του Asteras AKTOR με σκορ 2-1 στην Τούμπα.

Σημαντική νίκη στο Αγρίνιο για τον ΟΦΗ χάρη στο τέρμα του Κέναν Κόντρο λίγο πριν το φινάλε (89'), ενώ σημαντική βαθμολογική ανάσα πήρε και ο Λεβαδειακός, καθώς όχι μόνο σημείωσε το πρώτο του τέρμα απέναντι στον Άρη, αλλά, επιβλήθηκε με σκορ 3-0, παίρνοντας την πρώτη του νίκη.

Η βαθμολογία της Super League:

1)Παναθηναϊκός 24β.

2)Ολυμπιακός 22 β.

3)ΠΑΟΚ 18β.

4)ΑΕΚ 17 β.

5)ΟΦΗ 16β.

6)Άρης 16β.

7)Κηφισιά 11β.

8)Καλαμάτα 10β.*

9)Ηρακλής 9β.*

10)Παναιτωλικός 9β.

11)Λεβαδειακός 6β.

12)Asteras AKTOR 6β.

13)Ατρόμητος 2β.*

14)Βόλος 0β.*

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Οι ομάδες με * έχουν έναν αγώνα λιγότερο

Super League: Όλα τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής

Σάββατο (31/10):

Κηφισιά-Ολυμπιακός 2-3

Κυριακή (1/11):

Λεβαδειακός-Άρης 3-0

Παναιτωλικός-ΟΦΗ 0-1

ΠΑΟΚ-Asteras AKTOR 2-1

Παναθηναϊκός- ΑΕΚ 2-0

Δευτέρα (2/11):

Ατρόμητος-Βόλος (18:00)

Καλαμάτα-Ηρακλής (19:30)

Super League: Η επόμενη αγωνιστική

Σάββατο (7/11):

Βόλος-Κηφισιά (17:00)

Άρης-Παναιτωλικός (19:30)

Κυριακή (8/11):

ΑΕΚ-Λεβαδειακός (17:00)

Asteras AKTOR- Καλαμάτα (17:00)

Ηρακλής-Παναθηναϊκός (17:30)

ΟΦΗ-Ατρόμητος (18:30)

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (21:00)