«Αν έχανε δέκα κιλά» -Πρωτοφανές body shaming σε αθλήτρια της ενόργανης - iefimerida.gr

Το bodyshaming εξακολουθεί να αποτελεί μια σκληρή πραγματικότητα, με αθλητές και κυρίως αθλήτριες να έρχονται αντιμέτωποι με σχόλια που δεν έχουν καμία σχέση με τις επιδόσεις τους.

Κι όταν τα μετάλλια, οι διακρίσεις και οι μεγάλες επιτυχίες δεν φαίνεται να είναι αρκετά για να σταματήσουν την κριτική, τότε το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο. Γιατί πίσω από κάθε τέτοιο σχόλιο υπάρχει ένας άνθρωπος που καλείται να διαχειριστεί μια κριτική για κάτι που δεν θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο δημόσιας συζήτησης.

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