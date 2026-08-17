Πρωτοφανείς εικόνες -Άγριος καβγάς των δύο συζύγων του προπονητή της Eθνικής Αιγύπτου - iefimerida.gr

Από το ποδοσφαιρικό όνειρο σε ένα απρόσμενο οικογενειακό περιστατικό βρέθηκε ο Χοσάμ Χασάν, με την προσωπική του ζωή να βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας στην Αίγυπτο.
Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, που έζησε ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι λόγω της πορείας της εθνικής ομάδας της χώρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, φέρεται να λιποθύμησε έπειτα από έντονη οικογενειακή διαμάχη, η οποία μάλιστα φέρεται να οδήγησε και στην επέμβαση της αστυνομίας.
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