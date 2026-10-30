Ο Μοντέρο έστειλε το μήνυμα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του: «Θα επιστρέψω πιο δυνατός» - iefimerida.gr

Ο Γιαν Μοντέρο θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 6 μήνες, μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε, με τον Αμερικανό να στέλνει το πρώτο του μήνυμα.

Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Γιαν Μοντέρο για τους επόμενους 6 μήνες, με τον Αμερικανό γκαρντ να χειρουργείται και πλέον να βρίσκεται στα «πιτς» για το επόμενο μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μήνυμα του Μοντέρο μετά τον τραυματισμό του

Η είδηση της επέμβασης του Γιαν Μοντέρο και το διάστημα απουσίας του που φτάνει τους έξι μήνες σόκαρε άπαντες στον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Δομινικανού για αρκετό διάστημα την ώρα που η επιστροφή του υπολογίζεται τον Απρίλιο.



Ο Μοντέρο έκανε την πρώτη του ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram μέσω story αισιόδοξος ότι θα επιστρέψει δυνατός.