Το πρώτο γκολ του Λεβαδειακού στη φετινή Super League είναι γεγονός - iefimerida.gr

Ο Λεβαδειακός έκανε το 1-0 στο εντός έδρας ματς κόντρα στον Άρη για την 9η αγωνιστική της Super League με τον Γιώργο Νίκα και χρειάστηκε 728 λεπτά για να βρει ξανά δίχτυα.

Οι φίλοι και οι παίκτες του Λεβαδειακού περίμεναν πάρα πολύ γι' αυτή τη στιγμή: εκείνη που θα σκοράρουν το πρώτο τους τέρμα. Αυτό συνέβη στο εντός έδρας ματς κόντρα στον Άρη στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League με τον Γιώργο Νίκα να κάνει την... αρχή και το 1-0.

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Οι παίκτες των γηπεδούχων άλλαξαν ωραία την μπάλα με τον Κωστή να βρίσκει ωραία τον Νίκα και εκείνος χωρίς να χρειαστεί πολλή σκέψη ή πολύ χρόνο σούταρε σε πρώτο χρόνο και έτσι νίκησε από κοντά τον κίπερ του Άρη στο 8'.

Ο Λεβαδειακός με αυτό τον τρόπο έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί που κρατούσε για 728 λεπτά! Ωστόσο, η ομάδα της Βοιωτίας μπορεί να δει το μέλλον της με μεγαλύτερη σιγουριά και αισιοδοξία.

Λεβαδειακός: Τα έκανε όλα σωστά, αλλά του έλειπε το γκολ

Η αλήθεια είναι σε πολλά παιχνίδια από αυτά που έδωσε πιο πριν ο Λεβαδειακός ήταν σε θέση ισχύος. Ωστόσο, οι παίκτες του δεν είχαν το «καθαρό μυαλό» μπροστά από την αντίπαλη εστία, ώστε να σκοράρουν.

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Κάτι που όσο περνούσε ο καιρός και τα ματς έκανε την πίεση ολοένα και μεγαλύτερη για τους Βοιωτούς, όπου εν τέλει κόντρα στον Άρη πέτυχαν το πρώτο τέρμα της σεζόν.