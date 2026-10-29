Πρώτη προπόνηση για Καρέτσα στην Ντόρτμουντ μετά τον τραυματισμό του και αντίστροφη μέτρηση για επάνοδο - iefimerida.gr

Ευχάριστα και αισιόδοξα είναι τα νέα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος συμμετείχε για πρώτη φορά σε μέρος της προπόνησης της Ντόρτμουντ μετά τον τραυματισμό του.

Αντίστροφα μετρά για την επάνοδό του στην αγωνιστική δράση ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, καθώς ο 18χρονος Έλληνας διεθνής ανεβάζει ρυθμούς και ετοιμάζεται να επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς. Η αποθεραπεία το κυλά ομαλά και για πρώτη φορά συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος προπόνησης της Ντόρτμουντ, δείχνοντας πως βρίσκεται σε τροχιά επιστροφής.

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Τα νεότερα από τον Κόβατς και το πλάνο επιστροφής Καρέτσα

Ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, αναφέρθηκε στην κατάσταση των ποδοσφαιριστών του ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με την Μπάγερν Μονάχου για το Klassiker, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 31 Οκτωβρίου στις 19:30.

Ο τεχνικός των Βεστφαλών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης επιστροφής του Καρέτσα στις προπονήσεις με ολόκληρη την ομάδα, εκτιμώντας πως, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο νεαρός άσος θα μπορούσε να προπονηθεί κανονικά την Παρασκευή (30/10).

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Πρόκειται για μια εξέλιξη που ενισχύει την αισιοδοξία γύρω από την πορεία της αποκατάστασής του, χωρίς ωστόσο να σημαίνει πως έχει εξασφαλιστεί η συμμετοχή του στο επερχόμενο παιχνίδι. «Οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονταν τις τελευταίες εβδομάδες είναι όλοι υγιείς. Όλοι συμμετέχουν στην τελευταία προπόνηση.

Ο Κώστας συμμετείχε σε περιορισμένο βαθμό, καθώς ήταν η πρώτη φορά που προπονήθηκε μαζί με την ομάδα. Το πλάνο είναι, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο πισωγύρισμα, να προπονηθεί αύριο με τους υπόλοιπους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κροάτης τεχνικός.

Ο τραυματισμός του Καρέτσα που προκάλεσε ανησυχία

Ο Καρέτσας είχε προκαλέσει ανησυχία όταν αποχώρησε τραυματίας από την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ουνιόν Βερολίνου. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο στο 62ο λεπτό, ωστόσο αναγκάστηκε να αποχωρήσει μόλις οκτώ λεπτά αργότερα, εξαιτίας του προβλήματος στον αστράγαλο.

Η απουσία του αποτέλεσε πλήγμα, με τον ίδιο να επικεντρώνεται έκτοτε στην αποθεραπεία του και στην προσπάθεια να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό. Υπενθυμίζεται πως ο νεαρός διεθνής είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία και νωρίτερα μέσα στη σεζόν, όταν είχε καταρρεύσει κατά τη διάρκεια του ματς με τη Βιγιαρεάλ, λόγω προβλήματος στο κυκλοφορικό σύστημα.