«Πρωταθλητή σε θέλουμε Παναθηναϊκέ» -Αποθέωση στο ΟΑΚΑ και «πανικός» με οπαδούς κα παίκτες [βίντεο] - iefimerida.gr

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έγιναν... ένα με τον κόσμο του συλλόγου, μετά την εντός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ με σκορ 2-0 για την 9η αγωνιστική της Super League.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία πολύ σημαντική νίκη στο ΟΑΚΑ επί της ΑΕΚ με σκορ 2-0 στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League με τους ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού», μετά το τέλος της αναμέτρησης να γίνονται μία μεγάλη... αγκαλιά με τον κόσμο του συλλόγου.

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Μάλιστα, ένα από τα συνθήματα που δόνησε την ατμόσφαιρα ήταν αυτό από τους φίλους των «πρασίνων», όπου ζήτησαν επιτακτικά το πρωτάθλημα, μετά από 16 χρόνια αναμονής, λέγοντας: «Πρωταθλητή σε θέλουμε Παναθηναϊκέ».

Ο Παναθηναϊκός ήταν και παραμένει μόνο πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα της Super League, έχοντας μαζέψει, μετά από εννιά αγωνιστικές 24 βαθμούς με τον Ολυμπιακό να είναι πίσω με 22.

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Παναθηναϊκός: Ο κόσμος δεν σταμάτησε να στηρίζει τους παίκτες του Νίστρουπ

Ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που μπήκε πιο δυνατά και πιο αποφασιστικά στο εντός έδρας ματς με την ΑΕΚ, κάνοντας το 1-0, πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό του ντέρμπι.

Ωστόσο, ήδη πιο πριν αλλά και μέχρι το τέλος της αναμέτρησης η πράσινη λαοθάλασσα που είχε μαζευτεί στο ΟΑΚΑ δεν σταμάτησε να φωνάζει και να στηρίζει τους ποδοσφαιριστές που Τζέικομπ Νίστρουπ που εν τέλει πήρε τη νίκη με σκορ 2-0.